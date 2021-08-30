港媒：深圳香港聯合研製出可預防HIV新抗體

據報導，中國大陸廣東省深圳市和香港大學的研究員研究出可以預防及治療HIV（人類免疫缺乏病毒，簡稱愛滋病毒）的新抗體，預料可望成為預防和治癒HIV的藥物。

根據香港商報網站今天在報導，這項研究由深圳國家感染性疾病臨床醫學研究中心、深圳市第三人民醫院（南方科技大學第二附屬醫院）愛滋病醫學中心與香港大學愛滋病研究所教授陳志偉團隊進行。

據報導，他們組成的聯合研究團隊利用基因技術，首先於2018年研製出一種新型的「串聯雙價愛滋病廣譜中和抗體」BiIA-SG。

BiIA-SG通過結合宿主細胞表面的CD4蛋白，可策略性伏擊HIV-1病毒，進而保護細胞不被病毒感染。

報導表示，在體外實驗中，BiIA-SG能有效中和124株不同基因亞型的愛滋病毒；在體內實驗中，BiIA-SG可以完全保護人源化小鼠不被多種愛滋病毒感染。

這項研究成果證明BiIA-SG是一種可有效預防和免疫治療HIV-1病毒感染的新型通用抗體，在當年被中國國家衛生健康委員會科技教育司評為2018年最具影響力的10大科研成果之一。

據報導，近日，這項研究又有新進展，聯合研究團隊在對非人類靈長類動物的實驗中發現，動物在HIV病毒暴露前接受單次的BiIA-SG 肌肉注射治療，能100%預防HIV感染；而對於已經感染HIV的動物，在接受單次的BiIA-SG治療後，被感染動物可以100%存活，且大部分動物體內病毒持續完全抑制時間可長達2年。

報導表示，這意味著BiIA-SG有望能成為一種有效預防和治癒愛滋病的藥物；這項研究結果已在國際期刊Cell Reports上發表。

據報導，截至去年底，全球累計約有4000萬人死於愛滋病，約3800萬人攜帶愛滋病毒。