廣州單親爸爸病危...11歲兒子住醫院照顧父親 餵飯洗澡倒尿重擔全包

廣州一名單親爸爸近日遭診斷為急性白血病，在住院期間，他的11歲兒子也一直住在醫院照顧父親，引起媒體關注。

《廣州日報》報道指，37歲的單親爸爸張小輝與其11歲的兒子張詩浩（化名）來自江西贛州，後來張小輝到廣州工作，也帶上張詩浩到當地。今年上半年，張小輝在工作中常常感到乏力，有時會突然暈倒，於是在7月末辭職，在家休息兩個星期。

至8月10日上午，張小輝再一次暈倒，張小輝遭送至醫院後，其後被醫院下達病危通知書，診斷結果為急性白血病。

在張小輝住院十多天以來，張詩浩會為爸爸餵飯、倒尿、洗澡、剪指甲等，一人扛下照顧父親的所有重擔。張詩浩甚至會睡在病房的走道上，以方便照顧父親。住進醫院後，兩父子的生活用品完全靠網購，張詩浩經常跑上跑下取快遞。

在張小輝住院十多天以來，張詩浩會為爸爸餵飯、倒尿、洗澡、剪指甲等。（《廣州日報》）

因為接受化療，張小輝的身體極為虛弱。當他下床活動時，需要人在身邊陪護。他不能因暈倒而摔傷，否則會出現因血小板減少而不易止血的情況。於是，張詩浩還要時刻陪伴著父親身邊。

身邊的病友也讚賞張詩浩的細緻和孝心。一位病友的家屬表示，「這孩子有時候自己的衣服都會穿反了，他還不懂得照顧自己，就開始照顧父親了」。

不過，即使父親已經接受治療，張詩浩仍然很擔憂父親的病情，有時還會感到孤單。他在一封書信上如此寫道：「我會一直陪在爸爸身邊，給爸爸打氣。但只有我一個人，有時會覺得害怕。如果爸爸離去，誰來接我上學？」

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文章授權轉載自《香港01》