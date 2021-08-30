快訊

美軍最後48小時：阿富汗第三波恐攻的互相傷害？

雄三反艦飛彈進駐台中 海軍迅雷基地成軍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣州單親爸爸病危...11歲兒子住醫院照顧父親 餵飯洗澡倒尿重擔全包

香港01 / 撰文： 朱加樟
在張小輝住院十多天以來，張詩浩會為爸爸餵飯、倒尿、洗澡、剪指甲等。（《廣州日報》）
在張小輝住院十多天以來，張詩浩會為爸爸餵飯、倒尿、洗澡、剪指甲等。（《廣州日報》）

廣州一名單親爸爸近日遭診斷為急性白血病，在住院期間，他的11歲兒子也一直住在醫院照顧父親，引起媒體關注。

《廣州日報》報道指，37歲的單親爸爸張小輝與其11歲的兒子張詩浩（化名）來自江西贛州，後來張小輝到廣州工作，也帶上張詩浩到當地。今年上半年，張小輝在工作中常常感到乏力，有時會突然暈倒，於是在7月末辭職，在家休息兩個星期。

至8月10日上午，張小輝再一次暈倒，張小輝遭送至醫院後，其後被醫院下達病危通知書，診斷結果為急性白血病。

在張小輝住院十多天以來，張詩浩會為爸爸餵飯、倒尿、洗澡、剪指甲等，一人扛下照顧父親的所有重擔。張詩浩甚至會睡在病房的走道上，以方便照顧父親。住進醫院後，兩父子的生活用品完全靠網購，張詩浩經常跑上跑下取快遞。

在張小輝住院十多天以來，張詩浩會為爸爸餵飯、倒尿、洗澡、剪指甲等。（《廣州日報》）
在張小輝住院十多天以來，張詩浩會為爸爸餵飯、倒尿、洗澡、剪指甲等。（《廣州日報》）

因為接受化療，張小輝的身體極為虛弱。當他下床活動時，需要人在身邊陪護。他不能因暈倒而摔傷，否則會出現因血小板減少而不易止血的情況。於是，張詩浩還要時刻陪伴著父親身邊。

身邊的病友也讚賞張詩浩的細緻和孝心。一位病友的家屬表示，「這孩子有時候自己的衣服都會穿反了，他還不懂得照顧自己，就開始照顧父親了」。

不過，即使父親已經接受治療，張詩浩仍然很擔憂父親的病情，有時還會感到孤單。他在一封書信上如此寫道：「我會一直陪在爸爸身邊，給爸爸打氣。但只有我一個人，有時會覺得害怕。如果爸爸離去，誰來接我上學？」

延伸閱讀：

憂孩童在河裡嬉水遇溺 湖南漢自費30多萬建游泳池免費開放

22年前撿棄嬰 長沙單身矮小症男子靠補鞋配匙撫養成材讀研究生

文章授權轉載自《香港01》

相關新聞

大陸推動教育雙減 陸教育部：已收到8000多條舉報

大陸近期推動教育「雙減」（減少作業和校外補習）政策，大陸教育部今舉行記者會，教育督導局有關負責人指，減輕義務教育階段學生...

陸教育部：小學一二年級無紙筆考試、不得設「重點班」

大陸近期力推教育「雙減」（減少作業和校外補習）政策，希望減輕中小學生作業和課外補習負擔，大陸教育部今再發布，明確小學一二...

兩岸微流行／新奇紓壓 異寵體驗館紅了

和一般的擼貓咖啡館不同，以寵物互動為主題的萌寵體驗館，吸引了愈來愈多的寵物愛好者前往體驗。

陝西安康市暴雨發生洪災 逾8萬人受災

陝西省安康市28日下暴雨，該市10個縣區116個鎮辦出現不同程度的洪澇災害，土豆、玉米等農作物受損，供水、道路、河堤等基...

曾說找到歸屬感…她嫁入門頻抱怨想離婚 疑遭公公分屍

福建南安梅山鎮的35歲女子小雯8月20日失蹤，夫家聲稱「小雯可能是離家出走了。」但南安市公安局26日發布訊息稱，小雯已確...

上海大學傳蒐集LGBT學生名單 政治立場也要交代

中國和外國社群媒體平台近日流傳一份上海大學內部公告，要求各學院上報同性戀、雙性戀、跨性別者和酷兒（LGBTQ+）學生名單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。