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陝西安康市暴雨發生洪災 逾8萬人受災
陝西省安康市28日下暴雨，該市10個縣區116個鎮辦出現不同程度的洪澇災害，土豆、玉米等農作物受損，供水、道路、河堤等基礎設施損毀，截至29日12時40分，此次洪澇災害造成8萬8050人受災，未出現人員傷亡。
央視新聞報導，28日6時到29日6時，安康市漢陰、漢濱、紫陽、嵐皋、平利、旬陽、白河、鎮坪出現暴雨天氣，其中紫陽、嵐皋、鎮坪部分鎮辦大暴雨。
據統計，28日6時至29日6時，受暴雨影響，安康市10縣區116個鎮辦出現不同程度的洪澇災害，土豆、玉米、烤煙等農作物受損，供水、道路、河堤等基礎設施損毀，未出現人員傷亡。而截至29日12時40分，此次洪災造成8萬8050人受災；農作物受災1287公頃；因災死亡大牲畜370頭；倒塌房屋22戶53間；直接經濟損失人民幣2.2億元（約新台幣9.66億元）。
目前，全安康市100個集中安置點安置受災群眾2784人，分散安置1萬3141人，各項應急救災工作正在進行，實際災情在進一步統計中。
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