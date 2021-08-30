台青闖大陸 視頻博主圈粉無數

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

四川成都一住宅小區內，許朕魁正在剪輯影片。從三年前上海的一名台企員工，到如今網路上小有名氣的視頻博主「Jimmy」，這位27歲的台灣青年用影片講述著自己「闖大陸」的故事。

中新社報導，許朕魁家在台中，大學讀航海專業，因對大陸好奇，通過網路瞭解到大陸網路產業發展很快，便決定到大陸看看。2017年，他一人前往西安，作為「背包客」在大陸西北部遊歷。其間在敦煌的一次經歷，或許注定了他將從事現在的職業。

2018年，他通過一家台企的面試，前往上海工作，從事工人管理。但因工作內容單調，更想在大陸從事互聯網產業的他，很快跳槽到一家互聯網教育培訓機構。

在上海工作時面臨著生活壓力，給爸媽打電話也是報喜不報憂，畢竟是自己選擇的路，就一定要堅持下去。在上海，許朕魁逐漸適應並熟悉著大陸的生活，他時常品味自己「闖大陸」的經歷，決定拍攝影片講述融入大陸的趣事，便在工作之餘自學剪輯開始創作。

「我想讓大陸人更瞭解台灣，也想讓台灣人更瞭解大陸。」抱著這樣的想法。2020年夏天，許朕魁獲得字節跳動的錄用通知，到成都成為一名專職視頻博主。

位於大陸西南部的成都被稱為「一座來了就不想走的城市」，這裡的繁華時尚以及濃郁的生活氣息，很快便吸引了這位年輕人。前段時間，許朕魁在成都接種了新冠疫苗，並專門製作了影片。許朕魁因新冠疫情他已兩年沒回家，多希望家人也能常來大陸。

隨著關注者愈來愈多，許朕魁的影片獲得許多大陸網友的點讚，但也遭遇部分台灣網友的批評。談及台灣網友的不理解，許朕魁顯得雲淡風輕，在大陸這幾年，他開始用更大的視角看待兩岸差異，「我們要多瞭解真實的歷史，兩岸原本就是一家人，增加瞭解才能增進感情」。

對於未來，許朕魁打算將視頻做成事業，在成都買房定居。「大陸的互聯網產業百花齊放，經過幾年摸索，我也融入了這個產業生態，已經開始直播帶貨。」許朕魁說。

上海

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