陸網信辦整頓「唱衰中國經濟」自媒體 網友：鼓動泡沫呢？

8月27日，中國網信辦發文稱，從即日起開展對商業網站平台和「自媒體」違規採編發布財經類信息專項整治，督促指導主要商業網站平台集中清理一批違規發布的財經類信息，嚴處一批問題嚴重的網站平台，封禁關停一批充當「黑嘴」、敲詐勒索、社會反映強烈的「自媒體」帳號。網信辦還稱，將重點打擊8類違規問題，包括「胡評妄議、歪曲解讀我財經方針政策、宏觀經濟數據，惡意唱空我金融市場、唱衰中國經濟等」；「毫無立場、不加判斷地轉載搬運境外歪曲解讀我財經領域熱點的報道評論等」；散布「小道消息」，以所謂「揭秘」、「重磅」、「獨家爆料」、「知情人士稱」為名進行渲染炒作；轉載合規稿源財經新聞信息時，惡意篡改、斷章取義、片面曲解等「標題黨」行為；充當金融「黑嘴」，惡意唱空或哄抬個股價格，炒作區域樓市波動，擾亂正常市場秩序；炒作負面信息對相關利益主體進行威脅恐嚇、敲詐勒索，謀取非法利益；炒作社會惡性事件、負面極端事件，煽動悲情、焦慮、恐慌等情緒，借以推銷所謂「財商課」、各類保險產品以及冒用濫用財經主管部門工作人員或專家學者等名義開辦財經專欄、帳號等。

次日，中國最大的社媒體平台微信、抖音、新浪微博和快手等公司紛紛發表公告，表示要按照網信辦的要求對各自旗下的自媒體帳戶違規發布的財經新聞進行清理整頓。抖音在公告中稱，「為落實國家網信辦和北京網信辦『清朗』系列專項行動要求，即日起，抖音開展財經內容專項整治行動，將重點整治違規發布財經新聞、歪曲解讀經濟政策、唱衰唱空金融市場、充當『黑嘴』博人眼球、造謠傳謠、敲詐勒索等行為，淨化網絡環境。」微博管理員稱，「即日起，微博將開展財經違規內容專項整治行動，將嚴厲打擊財經違規內容，對違規帳號從嚴從重處理，並及時向社會發布公告，公布處置的違規帳號。下一步，微博將積極引導建設健康有序的網絡環境。」微信在聲明中說，從現在到10月26日，微信將對那些「惡意唱空我金融市場、唱衰中國經濟、進行『敲詐勒索』和『散布謠言』的財經類自媒體帳戶進行審查和關閉。」今日頭條、西瓜視頻等平台也發表了類似聲明。

對於上述消息，新浪微博評論下有人叫好，也有網友提出質疑。一名網友在證券時報微博相關報道下留言說：禁止唱衰唱空，上面是想漲咯？，另一名網友表示：歪曲解讀，唱空唱衰，博人眼球，造謠傳謠算違法，那麼歪曲解讀，唱多唱好，鼓動泡沫，博人眼球，「消息人士」，算不算違法呢？

猶如配合網信辦整頓財經內容自媒體的行動，8月27日，深圳市公安局福田分局通報，在各平台擁有粉絲超過500萬的財經大V黃生8月18日被正式批准逮捕。黃生是P2P平台喜投網的董事長。根據通報，該平台目前仍有超過6億元的資金無法償還出借人，涉及人數高達5635人。網友發現，微博上現在已無法搜索到「黃生看金融」，微信公眾號「黃生看金融」也被停止使用。

「清朗」行動8個系列

在中國，「自媒體」主要是指中國社媒體上沒有正式在官方機構注冊但擁有獨立用戶號，能夠發表原創內容的帳戶。

今年5月8日，中國國務院新聞辦公室舉行2021年網絡「清朗」系列專項行動新聞發布會，稱「以習近平同志為核心的黨中央高度重視網絡生態治理工作」，「習近平總書記多次強調網絡空間是億萬民眾共同的精神家園。網絡空間天朗氣清、生態良好，符合人民利益。網絡空間烏煙瘴氣、生態惡化，不符合人民利益。」這一系列行動包括8個方面，包括整治網上歷史虛無主義，治理算法濫用行為，打擊網絡水軍、流量造假、黑公關，整治未成年人網絡環境，整治PUSH彈窗新聞信息突出問題，規範網站帳號運營，整治網上文娛及熱點排行亂象等。

作為清朗行動的一部分，近期中國娛樂圈也迎來大震蕩。8月27日，網信辦公開《關於進一步加強「飯圈」亂象治理的通知》中，要求取消明星藝人榜單，嚴管明星經紀公司，規範粉絲群體帳號，嚴禁呈現互撕信息，不得誘導粉絲消費等等。8月27日當天，網信辦還發布了《互聯網信息服務算法推薦管理規定(征求意見稿)》，要求「算法推薦服務提供者應當堅持主流價值導向，優化算法推薦服務機制，積極傳播正能量，促進算法應用向上向善」；「算法推薦服務提供者不得利用算法推薦服務從事危害國家安全、擾亂經濟秩序和社會秩序、侵犯他人合法權益等法律、行政法規禁止的活動」，「算法推薦服務提供者向消費者銷售商品或者提供服務的，應當保護消費者合法權益，不得根據消費者的偏好、交易習慣等特征，利用算法在交易價格等交易條件上實行不合理的差別待遇等違法行為」等等。

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