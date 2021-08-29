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廣州多個試衣間等私密場所監視器被入侵 受害者難察遭偷窺

香港01 / 姜庚宇
廣州市警方近日偵破一宗利用手機木馬程式、遠端操控監控鏡頭的新型網路犯罪案件，抓獲疑犯何姓男子。圖片來源／ingimage
廣州市警方近日偵破一宗利用手機木馬程式、遠端操控監控鏡頭的新型網路犯罪案件，抓獲疑犯何姓男子。圖片來源／ingimage

廣州市警方近日偵破一宗利用手機木馬程式、遠端操控監控鏡頭的新型網路犯罪案件，抓獲疑犯何姓男子。

經查，何男入侵500多組監控鏡頭畫面，涉及婚紗店和超市的試衣間，以及家庭臥房等私密場所。該案是廣東省首宗打擊非法入侵常規監控鏡頭的黑客案件，警方指出，該類案件中的錄影甚至被放上網售賣，但事主往往難以察覺。

據警方表示，近幾年，監控鏡頭成為不少家庭用於照看老人、小孩的常用設備，但有人瞄準監控鏡頭的漏洞，針對具有弱密碼的設備進行全網掃描，並使用帶有手機木馬的軟件程式對鏡頭進行非法越權訪問，實現網上觀看和實時回放監控錄影的功能。獲取相關權限資料後，疑犯將不同場所的監控錄影標註後售賣，而事主往往無法感知自己被他人監視。

為破解該類新型網絡犯罪的作案手法、拘捕作案人員，廣州警方分析涉案App的原始碼，並結合作案邏輯深入剖析犯罪手法，發現了作案手機木馬程式入侵監控設備的電子記錄。近日，由網警支隊會同增城區公安分局組成的專案組，在增城拘捕利用手機木馬程式遠端操控家庭監控鏡頭的何某。

經審查，何某供認，從2019年12月起，其通過組建大量群組，收集監控攝像頭權限資料，對10餘種家庭監控鏡頭實施非法入侵及控制行為，獲取的影片用於自己觀賞或與群組成員交流。目前何某已被警方依法刑事拘留。

廣州警方指出，隨著網絡技術日益成熟，錄影監控設備已成為個人保護家庭生命財產安全的重要設備。市民群眾在使用相關設備的同時，要警惕網絡安全風險，避免將鏡頭安裝在涉及個人私隱的場景下，對他人的監控影片也不要抱有獵奇心理。如發現家中監控鏡頭有異常，應及時關閉監控設備並立即報警。

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文章授權轉載自《香港01》

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