快訊

蔣中正致希特勒信函拍賣曝光 信中推崇第三帝國「可做中國模範」

我愛我的工作！美陸戰隊女兵抱著阿富汗嬰孩 竟成最後身影

聽新聞
test
0:00 / 0:00

鄭州大雨男子泡水16小時救逾50人 網：致敬平凡英雄

香港01 / 孫聖然
袁格兵救人畫面被人用手機拍攝下來。圖／截自央視畫面
袁格兵救人畫面被人用手機拍攝下來。圖／截自央視畫面

河南鄭州「7.20」特大暴雨，導致全市至少292人死亡、47人失蹤。《央視新聞》報導，湖北男子袁格兵在這場暴雨中，泡在水裡長達16個小時，合共救出逾50人，雖然救援過程造成身體多處受傷，但他卻表示，「疫情時大家都支援我們湖北，想到這些，我就只管救。」談及未來，袁格兵還稱，希望退休之後可以做公益，幫助需要幫助的人。

7月20日下午2時許，暴雨襲擊鄭州，外出買東西的袁格兵聽到巴士站台附近有呼救的聲音，便跳入水中游向被困人員，開始了救援。憶述到當時的場景時，袁格兵說，「我當時來這的時候，這上面有三個女的，她們很害怕，下的特別大，水漲的特別快。」

袁格兵為了解救三名女子，還讓她們站在自己的肩膀上並爬至較為安全的售票亭屋頂。此後，袁格兵又見到三名中學生在解救一名老人時被困，於是他拾起大水沖來的泡沫板與繩子再次前往解救。

當日下午5時許，袁格兵的身體有多處被水中的石頭等雜物劃傷，血流不止的他依舊堅持在水中救人。他的手機、證件、銀行卡等物都被洪水沖走。

袁格兵就這樣在水中浸泡了16個小時，總共解救了50餘名受困人員，而在此期間他只有進食過一包即食麵。袁格兵說，「疫情的時候大家都支援我們湖北，就想到這些，然後我就只管救。因為我從小就喜歡游泳，我在水裡面基本上還是有把握的。」

直至翌日天光，袁格兵才去到附近診所對傷口進行處理，在此之後他便又回到救援現場協助救援隊搜救。有獲救人員表示，「非常感謝他給了我們第二次生命。」央視亦評論稱，「在洪水中他就向一道光照亮了很多人生的希望。」

據了解，袁格兵出生於湖北十堰，從小居住在河邊的他，有著不錯的水性。在鄭州某工地任職電焊工的袁格兵常年以工地為家，亦正因為在洪災中英勇救人，他被公司轉為一名正式員工。

袁格兵救人事件獲得網友大讚，「致敬平凡的英雄，好樣兒的」、「雖然不是軍人，但也得一等功吧」、「疫情時大家都支援我們湖北，湖北人懂得感恩」、「向我們最可愛的逆行者們致敬！好人一生平安！」、「沒有從天而降的英雄，只有挺身而出的平凡人」。

因英勇救人，袁格兵被公司轉為正式員工。圖／截自央視畫面
因英勇救人，袁格兵被公司轉為正式員工。圖／截自央視畫面

延伸閱讀：

河南水災下的互助時刻：市民菜刀「劈車」救人　戲院收留千人過夜

河南暴雨｜民警勇救51人被洪水沖走　10小時後奇蹟生還

文章授權轉載自《香港01》

暴雨 鄭州 疫情

延伸閱讀

錯把油門當煞車 女開教練車「暴衝飛出」撞破駕訓班圍牆

三男去警局調解糾紛 職業病發作順手修冷氣「不用錢啦！」

她化身「擋泥板女神」 網讚有眼光：飛彈送到家

隔壁停車沒到店內用餐！富岡漁港海產店氣到「潑雞湯」

相關新聞

鄭州大雨男子泡水16小時救逾50人 網：致敬平凡英雄

河南鄭州「7.20」特大暴雨，導致全市至少292人死亡、47人失蹤。《央視新聞》報導，湖北男子袁格兵在這場暴雨中，泡在水裡長達16個小時，合共救出逾50人，雖然救援過程造成身體多處受傷，但他卻表示，「疫情時大家都支援我們湖北，想到這些，我就只管救。」談及未來，袁格兵還稱，希望退休之後可以做公益，幫助需要幫助的人。

陸整頓娛樂圈 中紀委：流量明星德不配位已「翻篇」

大陸官方近期出手整頓娛樂圈，力度空前。中共中紀委網站昨發布「流量明星翻篇了」文章指，流量明星德不配位，給整個行業帶來負面...

曾說找到歸屬感…她嫁入門頻抱怨想離婚 疑遭公公分屍

福建南安梅山鎮的35歲女子小雯8月20日失蹤，夫家聲稱「小雯可能是離家出走了。」但南安市公安局26日發布訊息稱，小雯已確...

港議員放映電影 47人遭警以「限聚令」開罰

電影再成香港話題，一名區議員在事處舉行電影放映會，被警方以「限聚令」票控（開出罰單）四十七人。港府主管局長邱騰華說，電影...

北京環球影城迎解封 開放遊客入場

大陸這一波疫情進入尾聲，各景區景點恢復營運。九月一日將試營運的北京環球影城近日進行壓力測試，開放遊客入場體驗嘗鮮。

影片曝光！陸保母摔倒瞬間緊抱住嫩娃 網友讚：好感動

昆明一位保母日前抱著寶寶從圍欄裡出來時，不小心摔倒，摔倒的瞬間她緊緊地抱住寶寶，自己當肉墊，沒讓寶寶受一點傷。這段過程被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。