快訊

新北男打高端「發燒盜汗」不治 經查患有胰臟癌

帕運／李凱琳不敵俄羅斯老將 無緣代表團首面獎牌

陸湖北隨縣柳林鎮暴雨致21死 縣委書記遭免職

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
湖北省隨州市隨縣柳林鎮暴雨成災，並造成21人死亡、4人失聯。圖／新京報影片畫面
湖北省隨州市隨縣柳林鎮暴雨成災，並造成21人死亡、4人失聯。圖／新京報影片畫面

湖北隨縣柳林鎮日前遭遇極端強降雨，導致8,000多人受災，並造成21人遇難4人失聯。據央視新聞報導，湖北省紀檢監察機關經調查，對履職不力、失職失責的相關責任人進行嚴肅追責問責，分別給予中共黨紀政務處分。

8月11日20時至12日20時，柳林鎮遭逢極端強降雨，24小時雨量達519毫米，最大6小時降雨量達463毫米。

報導指出，針對救災中暴露的思想麻痹、作風不實、防汛部署不落實、預警回應不及時、避險措施不到位等問題，湖北紀檢監察機關分別對相關責任人進行責任追究。

其中，隨縣縣委書記陳武遭黨內嚴重警告、政務記大過處分，免職；隨縣縣委副書記、副縣長、代理縣長黃宗超，隨縣縣委常委、常務副縣長劉銀洲遭黨內嚴重警告、政務記大過處分，免去現任職務，按有關規定履行免職程序；柳林鎮黨委書記張長安遭留黨察看、撤職處分；柳林鎮黨委副書記、鎮長程立軍遭撤銷黨內職務、政務撤職處分。

隨州市及隨縣應急管理局、水利和湖泊局主要負責人，隨縣縣委縣政府相關責任人也分別受到黨內嚴重警告、政務記大過或誡勉等處分。責成隨州市委、市政府及其主要負責人等分別向省委、省政府作出書面檢查。

雨量 暴雨

延伸閱讀

因疫丟官卻獲新職 前武漢書記亮相湖北人大

田州暴雨破紀錄 22死50人失蹤 雙胞胎嬰兒被洪水沖走

湖北水災141萬餘人受災 災區已恢復供電

中職／暴雨閃電中與佛斯特跑起來 黃恩賜嘆他體能真好

相關新聞

曾說找到歸屬感…她嫁入門頻抱怨想離婚 疑遭公公分屍

福建南安梅山鎮的35歲女子小雯8月20日失蹤，夫家聲稱「小雯可能是離家出走了。」但南安市公安局26日發布訊息稱，小雯已確...

大陸砲轟演藝圈「娘炮形象」 指對青少年造成惡劣影響

大陸演藝圈近來風聲鶴唳，在官方極力打造「風清氣正」的行業風氣下，「小鮮肉」、「花美男」正在成為當前打擊目標。由中共中央主...

陸教育部宣布 大學師生返校需持48小時內PCR陰性證明

開學在即，大陸教育部27日明確各級學校新學期防疫規定。主要包括：高校師生員工開學入校時需持48小時內核酸檢測陰性證明；高...

北京中小學生需接種疫苗才能返校？ 陸教育部喊卡

大陸中小學即將開學，對於有中小學校要求學生與同居人均在北京14天，並提供核酸檢測陰性證明才能返校一事，大陸教育部應對新冠...

張家界部分景區重開 南京祿口機場復飛

中國疫情趨緩，連CNN都預料「中國將成第一個控制Delta疫情的國家」，在此背景下，湖南張家界武陵源核心景區、天門山景區...

周江勇家族螞蟻人脈被踢爆 妻掛職銀行年領數千萬

杭州市委書記周江勇日前落馬，震盪浙江官場。中國官媒人民日報旗下「中國經濟周刊」，昨揭露周江勇及其家族建立的商業版圖，包括...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。