陸湖北隨縣柳林鎮暴雨致21死 縣委書記遭免職

湖北隨縣柳林鎮日前遭遇極端強降雨，導致8,000多人受災，並造成21人遇難4人失聯。據央視新聞報導，湖北省紀檢監察機關經調查，對履職不力、失職失責的相關責任人進行嚴肅追責問責，分別給予中共黨紀政務處分。

8月11日20時至12日20時，柳林鎮遭逢極端強降雨，24小時雨量達519毫米，最大6小時降雨量達463毫米。

報導指出，針對救災中暴露的思想麻痹、作風不實、防汛部署不落實、預警回應不及時、避險措施不到位等問題，湖北紀檢監察機關分別對相關責任人進行責任追究。

其中，隨縣縣委書記陳武遭黨內嚴重警告、政務記大過處分，免職；隨縣縣委副書記、副縣長、代理縣長黃宗超，隨縣縣委常委、常務副縣長劉銀洲遭黨內嚴重警告、政務記大過處分，免去現任職務，按有關規定履行免職程序；柳林鎮黨委書記張長安遭留黨察看、撤職處分；柳林鎮黨委副書記、鎮長程立軍遭撤銷黨內職務、政務撤職處分。

隨州市及隨縣應急管理局、水利和湖泊局主要負責人，隨縣縣委縣政府相關責任人也分別受到黨內嚴重警告、政務記大過或誡勉等處分。責成隨州市委、市政府及其主要負責人等分別向省委、省政府作出書面檢查。