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大陸砲轟演藝圈「娘炮形象」 指對青少年造成惡劣影響

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為中共百年黨慶的「獻禮片」—《革命者》，7月1日在內蒙古呼和浩特市一家電影院上映。官方認可的愛國電影、戲劇裡的「硬漢」，是大陸當前鼓吹男性「該有的形象」。中新社
圖為中共百年黨慶的「獻禮片」—《革命者》，7月1日在內蒙古呼和浩特市一家電影院上映。官方認可的愛國電影、戲劇裡的「硬漢」，是大陸當前鼓吹男性「該有的形象」。中新社

大陸演藝圈近來風聲鶴唳，在官方極力打造「風清氣正」的行業風氣下，「小鮮肉」、「花美男」正在成為當前打擊目標。由中共中央主辦的光明日報27日就砲轟，這種「病態審美風潮」對青少年造成的惡劣影響，必須引起全社會重視。

光明日報27日刊登解放軍報文藝部前副主任陳先義的文章：「『娘炮形象』等畸形審美必須遏制」。文章稱，近年來，「娘炮形象」在大陸影視界和娛樂圈愈演愈烈，成為一種社會問題。

陳先義指出，「小鮮肉」、「花美男」經由影視製作機構和經紀公司商業包裝和市場運作，成為許多青少年的偶像，「這股從娛樂圈席捲而來的病態審美風潮，對青少年審美取向的惡劣影響，不能不引起全社會的重視」。

文章批評，「一些偶像劇和綜藝節目中，男藝人和男性角色有的妝容濃重、衣著妖艷、雌雄難辨，甚至把刻薄沒教養當成個性，自私自利、缺乏擔當。」

「部分現實題材和革命歷史題材創作也邀請『小鮮肉』出演英模、硬漢，使本該陽剛、成熟、正氣的形象變得幼稚、邪魅。」

陳先義批評，一些明星為保持自己的商業價值，刻意製造熱點，曝光私生活，炒作緋聞，蹭熱度，引導粉絲投票刷榜。更有甚者故意挑起或煽動粉絲之間的爭端，造話題、買熱搜，刻意製造一場場網絡罵戰，使得社交媒體上烏煙瘴氣。

陳先義認為，電視劇《覺醒年代》、《山海情》，電影《1921》、《革命者》等大陸愛國影劇作品中的角色，「才是中國青年該有的樣子」。他並呼籲，在青少年價值觀形成的關鍵時期，要引導他們「扣好人生第一粒扣子」，使社會文化審美實現健康發展。

本月24日在北京舉行的「中國文聯文藝工作者職業道德和行風建設工作座談會」，也安排大陸年輕演員周冬雨、杜江宣讀一份《修身守正 立心鑄魂—致廣大文藝工作者倡議書》。這份《倡議書》同樣痛批大陸娛樂圈的「娘炮形象」：「畸形審美影響惡劣，社會震驚、人民不滿」。

《倡議書》要求大陸廣大文藝工作者要學習中華優秀傳統文化、紅色革命文化和社會主義先進文化，樹立正確的歷史觀、民族觀、國家觀、文化觀，不斷增強自身學養、涵養、修養，「做有信仰、有情懷、有擔當的新時代文藝工作者」。

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