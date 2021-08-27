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男友逼「學狗叫、喝香水」 女稱大學院長之子對她家暴

香港01 / 撰文： 孫聖然
女子被毆打致多處受傷。（微博）
女子被毆打致多處受傷。（微博）

綜合《北京青年報》等中國大陸傳媒報道，有網友近日在微博發長文稱，自去年起多次遭男友毆打，導致身體多處受傷，「讓我給他下跪、學狗叫、讓我喝香水、要割掉我的胸、把我頭往牆上撞。」

事件經曝光後引發廣泛關注，更有網友發現打人男子疑為西安建築科技大學建築學院學生，其父是該學院院長，而該男子的畢業設計還涉嫌抄襲。

8月22日，名為「雨天LYQ」的網友在微博發表長文與多張照片，曝光自己一年多來，遭男友毆打的經歷。據「雨天LYQ」發布的照片顯示，其面部、身體有多處淤青、傷痕，照片中亦包含二人的聊天記錄、遭毆打後男方寫下的保證書及警方開具的調解書。

文章稱，二人於2020年7月確立戀愛關係，此後男方就多次對女方進行毆打，在女方多次提出分手之後，男方又以自殺等「尋死覓活」的方式威脅以尋求原諒，和好之後更是變本加厲。「對我實施毆打從晚上八點打到半夜12點，強迫我跟他做愛，把我頭往牆上撞了七八下，鼻子差點骨折，在我臉上扇耳光，我跪下求他他說要弄死我。」

文章還表示，女方亦曾為此報警，警方給男方定下三項罪名並表示男方行為可被判刑十年，「我想他還在讀書那樣把他一輩子耽誤了，還有之前我們一起也有美好的時光，所以經過調解我原諒了他但是心裡下決心徹徹底底和他分手。」

文章中，「雨天LYQ」還表示在戀愛期間發現自己懷孕，不忍心打掉，但男方在其孕中還多次對其進行毆打，並以父母不同意為由，迫使女方做了流產手術。

相關信息發布後，引起網友熱議。亦有網友發現，涉事男子疑為西安建築科技大學建築學院學生雷博雲，而雷博雲的父親是該校建築學院的院長雷振東，這也印證了文章中提及男子「背景很強大」。

與此同時，雷博雲的畢業設計亦被發現疑似抄襲著名建築師華黎工作室的設計，華黎創辦的建築事務所工作人員對此回復指，事務所正進一步了解具體信息。

對於雷博雲畢業設計抄襲一事，西安建築科技大學今日（26日）發聲明指，學校已成立專門工作組，將依法依規進行深入調查，在調查期間將暫停其父雷振東的院長工作。「對於學術不端問題，我校一貫堅持零容忍，一經發現，查實後必將嚴肅處理。」

西安建築科技大學回應指，正就雷博雲學術抄襲一事進行調查。（微博）
西安建築科技大學回應指，正就雷博雲學術抄襲一事進行調查。（微博）

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文章授權轉載自《香港01》

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