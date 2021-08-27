趙薇演藝作品《還珠格格》等全被下架 網傳一批名單「劣跡藝人需整治」

中國大陸著名藝人趙薇再次成為網友討論話題，昨日（26日）中國大陸多個影視網站將她有份演出的作品下架，或在演員名單中刪去她的名字，而趙薇的微博雖然能夠「生還」，但關於她的超話（微博集中討論版面）則被刪除，同時，網上流傳一段指示稱，要求各網站處理劣跡藝人問題，並點名趙薇、霍尊、吳亦凡、范冰冰、鄭爽等都需要處理。

中國大陸網友昨日發現，趙薇主演的劇集《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等作品已全數下架，在愛奇藝、優酷亦搜尋不到「趙薇」；同樣被點名的鄭爽，她主演的《微微一笑很傾城》、《古劍奇譚》、《夏至未至》、《相愛穿梭千年》、《流淌的美好時光》等作品也都下架，同樣搜索不到「鄭爽」。

早前趙薇旗下藝人張哲瀚因被發現曾在靖國神社拍照，引起中國大陸網友不滿批評他是「精日分子」，張哲瀚後道歉承認欠缺歷史知識。而趙薇20年前身穿日本軍旗印花連身裙拍攝雜誌照片的舊文被翻出，遭網友再次鞭撻，被指是今次列入劣跡藝人的起因。

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文章授權轉載自《香港01》