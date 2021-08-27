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餐飲食品抽檢 不合格率上升
大陸市場監管總局26日發布今年上半年市場監管部門食品安全監督抽檢情況。餐飲食品、食用農產品、酒類等13類食品，抽檢不合格率與2020年同期相比有所上升。其中，餐飲食品上半年抽檢不合格率為6.07%、二季度抽檢不合格率為6.38%。
新華社報導，今年上半年，大陸全國市場監管部門完成食品安全監督抽檢1808640批次，依據有關食品安全國家標準等檢驗，檢出不合格樣品42412批次，總體不合格率為2.34%，較2020年同期上升0.23個百分點。其中，第二季度抽檢不合格率為2.36%。
從檢出的不合格項目類別看，農獸藥殘留超標、微生物汙染、超範圍超限量使用食品添加劑，分別占不合格樣品總量的37.29%、19.01%、15.21%；質量指標不達標問題，占不合格樣品總量的9.7%；有機物汙染問題，占不合格樣品總量的8.4%；重金屬元素等汙染問題，占不合格樣品總量的6.31%。
針對抽檢發現的不合格樣品，市場監管部門已及時向社會公布監督抽檢結果，並督促有關生產經營企業下架、召回，按有關規定進行核查處置並公布信息。
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