廣州將發展粵港澳遊艇自由行

廣州市港務局26日發布「廣州港口與航運『十四五』發展規劃」，規劃內容提及，未來5年將大力發展郵輪、遊船、遊艇旅遊，包括推進粵港澳遊艇自由行。

中新社報導，根據規劃，未來五年，廣州港口和航運業主要發展任務有九個方面：完善世界一流基礎設施、大力發展高效多式聯運、高質量發展綜合物流體系、優化提升水上休閒與客運、強化智慧港口航運建設、穩步發展現代航運服務、持續推進平安綠色港航、繼續優化港航營商環境、深化港口國內外交流合作。計畫推港航業及相關產業的重點項目共20項。

其中，將實施珠江遊船電動化，豐富「珠江遊」內涵，拓展珠江遊、珠江及兩岸水岸融合旅遊品牌。大力發展郵輪、遊船、遊艇旅遊，開發珠江至西江、廣州至海南、廣州至西沙群島等地以及粵港澳大灣區沿海遊船旅遊等項目，推進粵港澳遊艇自由行；開發船上一日遊、無目的地遊等多種新產品。

目前廣州港開通集裝箱航線240條，其中國際集裝箱班輪航線134條，成功布局36個內陸港辦事處，開通中歐、中亞班列，預計2021年底正式運營南沙港鐵路，立足粵港澳大灣區、服務大陸全國、聯通世界的現代化綜合運輸體系逐步形成。

未來5年，廣州港將內外貿並舉，持續拓展國際國內航線。依託即將建成的南沙港鐵路，大力發展海鐵聯運業務；以廣州港為樞紐港，加強與珠江三角洲、西江、北江內河集裝箱駁船運輸；推廣「灣區一港通」，發展江海聯運業務。並且做大做強整車進口和保稅轉口業務，把廣州港打造成國際汽車綜合服務樞紐、國際二手車出口貿易集散中心。

廣州市港務局副局長袁越表示，廣州港將深化與53個國際友好港和國際航運、貿易機構的交流合作，聯合粵港澳大灣區港口城市打造航運業交流平台，提升粵港澳大灣區港口群的地位和影響力，「至2025年，廣州將力爭實現港口貨物吞吐量6.8億噸，集裝箱吞吐量2800萬標準箱；集裝箱班輪航線達260條，其中國際航線達到150條」。