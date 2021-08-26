80後香港夫妻移民台灣 錢賺少了心裡卻踏實：在這裡敢生第3胎

80後的Monique 在香港經營糖水鋪，3年多前和丈夫一起移民台灣，在台南3層高的老房子開café，前舖後居。在香港拼命賺錢，二人天天見面卻話也説不上幾句，更沒想過生兒育女。來到台南，他們誕下一對雙胞胎女兒，今年10月將迎來第3胎，兩口子變一家5口。他們說，賺錢少了，但得到的比錢珍貴。

移民，越來越多人掛在嘴邊，機場內離別依依場面，入閘後大家便往不同方向走。

「無論如何都想過台灣試了先，失敗最多返香港，至少不會後悔。」80後的Sing和Monique ，坦言當初移民台灣是憑著一時衝動作決定，現在回看卻感激當時勇氣，台灣投資移民政策已確收緊，營運期由1年延至3年，入籍需時也較長。

移民台灣：頓悟生活珍貴

離開自少成長熟悉的地方，來到台灣生活，與之前到這裡旅行是截然不同，「文字看得明，語言也算是相通，但生活下來，又是另一回事。」

「好多人覺得移民到台灣是歎世界，其實一樣要捱，一樣要返工，只是香港租金貴、吃飯貴，在這裏消費至少有選擇，租金平，收入較少時可以吃平價便當。」

最放不下是「拼命賺錢」的心態，在台灣開店賺的錢不及香港多，「初初開業時，生意一靜下來，便覺得有壓力。」Monique一句話，解開了丈夫的心結，「你移民來台灣，不只是為了賺錢，而是為了享受生活。在這裏賺錢少了，但我們得到的東西比錢更加珍貴。」

生意漸上軌道，但疫情發生，以往努力又彷如徒勞。因疫情嚴峻曾全日禁止堂食，那是最艱難的時期，「生意跌了9成，有個月只做了台幣1萬（約港幣$2788）生意。」今次他們心態上已學懂從容面對：盡量省點，以往有兼職員工，現在我們2個自己做，幸好租金平，靠外賣生意幫補，還能打個和。無生意時就休息，有多點時間陪小朋友也不錯。

香港日做14個小時：賺到錢又如何？

Sing和Monique三句不離子女，但原來以往在香港，兩人從未想過生兒育女。

在香港開糖水舖之前，二人在機場上班，生活安穩。Sing 完全沒有想過跳出「舒適圈」（comfort zone），Monique卻提議不如放下香港的工作，趁年輕到澳洲工作假期：「那時她算是半逼我去，她説如果我不去，她就自己去。」

Sing 當時縱然有擔憂，還是跟著Monique闖蕩澳洲，「兩個人看的世界一致，步伐一致，關係上才不會有分歧。」外出闖過，才知世界很大，從澳洲回來後，不甘願只打一份安穩工，二人決定創業。

到澳洲工作假期是冒險，回到香港創業，也是冒險。開店四年， 賺到錢，卻犧牲了生活，還有關係。

凌晨五、六點才睡，不夠幾小時又要備貨。人累了，自然心煩氣躁，摩擦變多， 租金貴，每天只顧生意額，「開舖頭兩年，我們都沒有放過長假去旅行。」 壓力大，連生兒育女也沒時間，「以前完全不敢想生BB，都無時間。」

賺錢少了心裏卻踏實

去澳洲見識了世界，但在香港的這場冒險，他們仿佛找不到意義，直到業主要加租一倍，無形中推了他們一把，決心離開香港，展開另一場冒險。

絕望不是交不起租，而是兩雙手辛辛苦苦犧牲生活換來的成果，要拱手奉上。「即使另覓舖位，裝修費已經要一百多萬，所以就覺得不如投資移民到台灣。」

二人想起曾經到台南旅行，走過一條小巷，有一棟兩層高的房子，曾開玩笑説，「如果第時唔做，不如嚟呢度住。（如果以後不做，不如來這裡住）」當時一句閒話，結果兩個人付諸實行，帶上行李箱，來到台南，租下房子，下層經營Cafe，上層自住，租金不過是3萬台幣。

Sing和Monique都喜歡小朋友，來到台灣終如願成為爸媽，「來到台灣才敢生小孩，住的地方夠大，他們有空間可以走走跳跳，前鋪後居，也有更多時間見證他們成長。」台南有不少家庭式經營小店，邊開工邊照顧小孩是常事，「客人會體諒我們要照顧小孩，有時出餐慢了，他們也會包容。」

在香港時錢字行頭，有時仿佛連快樂也要用錢買，放假就去旅行，因為在香港找個可以「hea」的空間都很難：在香港行出街誘惑很多，除了消費好像沒其他事做，物質上滿足，心靈卻空虛。現在閒時就帶小朋友到公園走走，生活簡單，心裏卻踏實。

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文章授權轉載自《香港01》