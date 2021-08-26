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「飯圈」亂象 愛奇藝：取消未來幾年偶像選秀節目

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
愛奇藝取消未來的偶像選秀節目和任何場外投票環節。圖為愛奇藝之前出品的偶像選秀節目「青春有你」。照片／新浪微博
愛奇藝取消未來的偶像選秀節目和任何場外投票環節。圖為愛奇藝之前出品的偶像選秀節目「青春有你」。照片／新浪微博

針對「飯圈」（大陸網路用語，指粉絲圈）亂象，在中國電視藝術家協會近日召開的座談會上，愛奇藝創始人兼首席執行官龔宇稱，將抵制行業不正之風，抵制偷稅漏稅，並取消未來的偶像選秀節目和任何場外投票環節。

中國藝術報報導，前述座談會主要是針對「飯圈」文化、「粉絲」經濟、「流量」明星、陰陽合約、畸高片酬等近期影視行業集中出現的一系列違法失德現象進行研討，以進一步引導電視藝術工作者遵紀守法、加強行業引領相關舉措。

大陸視協理事、愛奇藝創始人兼首席執行官龔宇表示，愛奇藝聯合其他平台始終堅持與行業不正之風劃清界限，抵制不合理片酬、抵制行業不正之風，抵制偷稅漏稅，並取消未來幾年的偶像選秀節目和任何場外投票環節。

大陸視協理事、東陽正午陽光影視有限公司董事長侯鴻亮也表示，在演員的選取上，將堅持以道德品質、專業能力、團隊配合為先。不排斥流量，但流量只是錦上添花，不是根本。作品的根必須扎根人民、扎根生活，與人民血肉相連。

大陸電影文學學會副會長、編劇余飛則說，「飯圈」一般是大規模人群，卻完全處於無序狀態，「流量」明星幾十萬的粉絲，儼然相當於一個縣城人口，是一個非常容易被煽動的組織，隨意網路暴力他人，審判他人，這種現象必須由主管部門來管理。

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