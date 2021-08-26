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中科院大學奧運村校區一環境樣品呈陽性 多校封校

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中國科學院大學奧運村校區一環境樣本呈陽性，導致北京多所大學封校。（新浪微博照片）
中國科學院大學奧運村校區一環境樣本呈陽性，導致北京多所大學封校。（新浪微博照片）

位於北京朝陽區大屯路的中國科學院大學奧運村校區，傳出一處環境監測樣本新冠病毒檢測呈陽性，25日起被緊急封校，不允許校內人員外出。受此影響，中國科學院大學奧運村校區附近的飯店及國家動物博物館，目前也已臨時閉館。

北京朝陽區奧運村街道辦工作人員表示，中科院大學奧運村校區環境監測樣本發現一處新冠陽性，因此臨時封閉管理。目前校內人員均在進行核酸檢測，人員未檢測出新冠陽性。

據每日頭條報導，該校南門已拉起多條警戒線，停有多輛警車，警察、保安及其他工作人員在維持秩序。學校已經不允許人員外出，不少人拿外賣和快遞，只能隔著柵欄傳遞，位於學校西側的幾家飯店在門口也貼出暫停營業的通知。26日中午，位於該學校東側的國家動物博物館也公告，「因受周邊疫情情況影響，國家動物博物館從即日起（8月25日）閉館，開館時間另行通知」。

此外，據北京清華大學台生透露，由於上述原因，清大、北大、北師大等校，25日起也已緊急封校，不許校內人員外出。他原本要去接待來從台灣來的弟弟，但出不去校門，只好委託朋友代為照顧。

他表示，接下來就進入開學季，北京各大學可能都會加大返校學生的篩檢力度，並要求新生施打疫苗。

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