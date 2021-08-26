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通信技術試驗衛星7號 發射成功

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

北京時間8月24日23時41分，中國大陸在西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭，將通信技術試驗衛星七號順利送入預定軌道。

中新社報導，通信技術試驗衛星七號由中國航天科技集團八院研製，主要用於開展通信技術試驗任務。長征三號乙運載火箭在本次任務中主要進行3項改進提升，分別用於提高部分產品生產效率、提高發動機的工作可靠性、提高火箭運載能力。

24日晚，中國大陸在5個小時內相繼在酒泉和西昌完成兩次發射任務。西安衛星測控中心作為測控系統主體單位，順利完成這次多點並行發射的測控任務。

報導稱，在西安衛星測控中心的統一調度指揮下，所屬多個測控站點先後跟蹤測量，數據獲取完整有效，信息處理傳遞正確，軟硬體運行穩定，通信信息鏈路暢通。經過一系列操作控制，箭上衛星相繼準確進入預定軌道，建立正常工作狀態。

近年來，大陸航天發射任務持續保持高密度。對承擔大陸所有進出太空測控任務的西安衛星測控中心而言，多點並行同時準備數次測控任務已成為常態。為此，中心通過啟用新一代中心計算機系統，積極優化任務軟體，區分共用、專用，構建模塊化框架，使任務準備時間大大縮短，提升多任務並行執行的能力。

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