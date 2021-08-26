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中國首座十字型高鐵站房 開建

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

大陸「八縱八橫」高鐵路網主通道之一新建渝長廈通道的重要交通節點—長沙西站綜合交通樞紐，25日正式開工建設，該站房是中國大陸首座以「十字型」站廳布局的高鐵站房，開創了大陸高鐵客站的新模式。

中新社報導，新建長沙西站建設規模逾8.5萬平方公尺，設12台22線，與之配套的綜合交通樞紐約40萬平方公尺；站房預計年旅客發送量1515萬人次，遠期發送量突破2000萬人次，承擔著大陸川渝、華中地區至贛南、閩南、粵東等東南沿海地區的客流輸送任務，是串聯川渝、湘贛與閩粵地區間城市群的重要交通樞紐。

建成後，新建渝長廈和岳長衡城際兩大幹線將在長沙西站實現「一縱一橫」交匯、接駁。此外，長沙西站還將引入長株潭城際鐵路、石長鐵路聯絡線、呼南通道等交通線。

設計團隊以「三湘四水、杜鵑花開」為設計理念，將建築塑造成一朵朵花瓣的「杜鵑花」造型。同時創造性地提出「十字型」創新構型，通過加大進站側廣廳的進深，採用縱向排隊安檢的方式，改善現存大型站房中進站廣廳進深小、易擁堵等問題，提升腰部進站旅客的進站效率和舒適度；高架層上獨立設置的貴賓與商務候車區，結合景觀平台、生態光庭，創造出全新客站模式。

長沙西站預計於2025年建成投用，屆時長沙西站站將成為匯集高鐵、地鐵、城鐵、城市公交、長途、旅遊集散等「六位一體」的綜合交通樞紐。

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