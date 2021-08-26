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京津冀交通網 2035全面一體化

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

河北省政府24日發布「河北省綜合立體交通網規劃綱要」稱，到2035年，河北面向全球的陸海空立體互聯大交通格局全面構築，同時京津冀一體化交通網絡全面形成。

中新社報導，「河北省綜合立體交通網規劃綱要」共分8個部分，規劃期為2021年至2035年，遠景展望到本世紀中葉。

「規劃綱要」提出，河北將構建互聯互通的綜合立體交通網絡，並完善對外開放的綜合運輸通道和國際運輸網絡，包括構建全省「六縱六橫一環」綜合運輸通道和面向全球的國際運輸網絡2項任務。同時，將建設集約高效的綜合交通樞紐體系，包括建設多層次樞紐城市、冀津世界級港口群、京津冀世界級機場群、多類型陸港集群4項任務。

在共建冀津世界級港口群方面，河北將立足秦皇島港、唐山港、黃驊港大陸沿海主要港口定位，促進沿海經濟帶高質量發展。秦皇島港打造國際知名旅遊港和現代綜合貿易港；唐山港打造服務重大國家戰略的能源原材料主樞紐港、綜合貿易大港和面向東北亞開放的橋頭堡；黃驊港打造現代化綜合服務港、國際貿易港和雄安新區便捷出海口。

在共建京津冀世界級機場方面，河北將提升石家莊正定國際機場區域航空樞紐功能，強化環京津、冀中南地區航空服務能力，並圍繞滿足京津通用航空市場需求和航空製造、應急救援、短途運輸等發展要求，構建通用機場網絡體系。做好與京津兩地機場的協作分工、錯位發展，共同構建區域協同的航空運輸網絡。

此外，河北將建設多類型陸港集群，擇優做強國際貨運班列，完善通關服務功能，打造對接「一帶一路」重要國際陸港。以多式聯運線路、中歐班列、鐵路沿線節點城市為重點，以腹地大型交通樞紐和物流園區為載體，打造與腹地產業匹配的內陸「無水港」集群。提升北京大興國際機場、石家莊正定國際機場臨空經濟區功能，規劃建設航空物流園區。

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