廣州最快地鐵 進入運營調試期

廣州地鐵集團24日公布，被稱為廣州「最快地鐵」的十八號線首通段、二十二號線首通段全部車站建成進入運營調試階段，確保線路在今年內開通運營。

中新社報導，作為設計時速達160公里的市域快線，廣州地鐵十八號線首通段（萬頃沙至冼村）線路長約58.3公里，設有8座車站、1座停車場和1座車輛段。二十二號線首通段（番禺廣場至陳頭崗）則長約18.2公里，設有4座車站、1座停車場。

與現有運營車站相比，上述兩線路的車站體量普遍較大，每座車站的平均總建築面積超5萬平方公尺，站廳和空間設置更為寬敞舒適。

自車站動工建設以來，廣州地鐵及施工單位中鐵建華南公司的建設者們面對車站體量大、淨空高的挑戰，先後克服了作業空間有限、多系統多專業交叉施工等困難，在確保防疫和防汛安全的前提下，全力以赴完成了車站的各項建設任務。

其中，番禺廣場站是十八、二十二號線和既有三號線的三線換乘車站，車站總建築面積超15萬平方公尺，是目前中國大陸建設體量和建設難度最大的地鐵站之一。地鐵建設者們應用BIM技術，提前進行圖紙會審，基於初步電子圖紙對整個車站全專業進行模型創建，模擬各專業間的「碰撞」檢查，查擺問題，減少設計圖錯漏，減少重做，並採用裝配式施工技術，在確保安全和質量的前提下，通過提前工廠化預制、訂貨等方式，進一步提升了施工效率。