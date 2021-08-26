大灣區2城際鐵路 9月將開工

廣州市發展和改革委員會25日公布，粵港澳大灣區城際鐵路廣州東至花都天貴城際（簡稱「廣花城際」）、芳村至白雲機場城際（簡稱「芳白城際」）線路可行性研究報告獲批，兩條城際線路計畫今年9月底前開工。

中新社報導，廣花城際線路起於廣州東站，止於花都花城街站，線路長約39.6公里，設計時速160公里。新建7座車站，分別為：京溪路站、白雲東平站、白雲城市中心站、方石站、鳳凰南路站、馬鞍山公園站、花城街站。

芳白城際線路起於芳村站，止於白雲機場北站，線路長約41.1公里，設計時速160公里。新建10座車站，分別為：彩虹橋站、廣州火車站、白雲站、夏茅站、白雲城市中心站、方石站、人和站、機場東站、機場南站、機場北站。

廣州市發改委官員稱，建設廣花城際、芳白城際兩條城際鐵路，有利於形成廣州都市圈重要的南北向骨幹軌道通道，通過與在建的城市軌道交通18號線、22號線貫通，未來規劃進一步向南北延伸，形成廣州都市圈重要的南北向骨幹軌道快線；有利於提升白雲國際機場集疏運能力。

另一方面，建設兩條城際線路也有利於探索多網融合背景下粵港澳城際鐵路建設運營新模式。兩條城際線路可與粵港澳城際鐵路形成「一張網」，實現乘客「一張票」通達。