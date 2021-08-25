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婦人多重器官衰竭一度病危 醫師發現原因與愛吃壽司相關

香港01 / 撰文／孫聖然
口感清爽的日式壽司，十分受到民眾喜愛。示意圖／ingimage
口感清爽的日式壽司，十分受到民眾喜愛。示意圖／ingimage

廣州市中山大學附屬第六醫院近日接收了一名，多器官出現功能障礙、且伴有生命危險的重症患者，但患者的發病原因一度成謎。經過詢問患者的飲食習慣，醫生發現患者發病竟與進食過大量壽司相關。

據《中新社》報道，居於深圳的阿芳（化名）今年36歲，平日身體健康的她1個月前出現腹痛、腹瀉、發熱等症狀後自行服藥。過了三周後仍不見好轉的她，出現發燒至40度、嗜睡、反應遲鈍的情況，被家人送往中山大學附屬第六醫院就診。

經過診斷，醫生發現阿芳嚴重感染性休克，生命危在旦夕，而漸漸地阿芳體內多器官出現功能障礙、衰竭，轉入重症監護室治療後還出現了重度低體溫、嚴重酸中毒和凝血機能障礙的「死亡三聯徵」。

通過再次詢問患者的飲食習慣，醫生得知阿芳平日鐘意吃壽司等生冷食物，此次發病前亦有進食過大量壽司。醫生經過進一步檢查，找出了造成阿芳病危的元兇——沙門氏菌。

醫生指，由於患者食用了被沙門氏菌污染的生冷食物，大量的沙門氏菌經消化道入血，造成患者出現嚴重感染性休克，從而導致多器官功能障礙。經過20餘日對症下藥的救治，阿芳各器官功能逐步好轉，生命體徵也逐步穩定，最終好轉出院。

據了解，沙門氏菌廣泛分布於自然界，常寄生在人類和動物的消化系統中，肉蛋奶以及相關製品等均可被污染，並且難以通過肉眼或者氣味判斷食物是否被污染。

沙門氏菌可在糞便中存活逾1個月、在水中可存活逾2周，患者、無症狀攜帶者、家養以及野生動物均可成為沙門氏菌屬的傳染源。發病者通常在接觸感染源的1到3天內出現發燒、腹瀉、腹痛等症狀，嚴重者會死亡。預防沙門氏菌感染的方式包括，餐前、便後洗手；處理生食和熟食的砧板要分開；食物要熟透再進食；如出現嘔吐、腹瀉或發熱等症狀，應盡快就醫等。

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文章授權轉載自《香港01》

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