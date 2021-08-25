打疫苗也有業績壓力 中國多地爆跨區搶人大戰

因為基層揹負業績壓力，中國多地近日出現接種COVID-19疫苗跨區搶人大戰，不但專車接送，給錢供飯，最高行情還喊到人民幣1000元，引發被搶人縣市的不滿，高調抓人通報，還祭出檢舉獎金。

據官方通報，中國大陸至24日已接種COVID-19疫苗19億7573.8萬劑，即將突破20億劑。

近日傳出，中共總書記習近平親自下令要求10月底完成11億人的疫苗接種，試圖將接種人群覆蓋中國總人口的7成8。

綜合微博、微信等網路社群訊息，儘管中央再三聲稱接種疫苗以自願為原則，但因為基層揹負疫苗接種率的績效指標壓力，中國多地出現打疫苗跨區搶人大戰，不但管接管送，送油送蛋，還給錢供飯。

許多網友爆料，地方的基層公務人員被分配名額，要求拉人打疫苗，接種民眾獎勵金從幾百元到最高人民幣1000元（約新台幣4300元）不等；地方官員為保政績與烏紗帽，不惜組織跨區搶人。

綜合每日經濟新聞、極目新聞等陸媒報導，近日，河北、湖南、安徽省多地發布通告稱，有轄區外人員以各種手段、各種方式組織、接送民眾，前往外地接種疫苗，並承諾給予一定數額的獎勵和補助。

其中，安徽宣城市宣州區疫情防控應急指揮部辦公室24日發文給南陵縣政府，指責南陵縣部分地方為完成疫苗接種任務，以發放「誤工費」等名義，有組織地到宣州區範圍內，拉送該區民眾到南陵縣接種疫苗，且此類事件已連續發生多起。

公文提到，8月20日上午，南陵縣先進村章姓黨委書記等3人到宣州區範圍內接運民眾，被宣州區楊柳鎮幹部群發現，當時車內有楊柳鎮3名民眾。事發後，章姓書記等3人被安置到楊柳派出所。

河北邯鄲市邱縣微信公眾號「邱縣宣傳」21日發布「宋某想發疫苗財 被公安機關依法處罰」的通報稱，當地宋姓居民透過微信群、朋友圈等方式組織民眾到周邊縣接種疫苗，車接車送，並承諾給予經濟補助。通報還附上宋男被抓到派出所後坦承不諱的影片。

邯鄲市疫情防控調度會當天也為此提出「六個嚴禁」要求，即嚴禁弄虛作假、嚴禁跨區拉人、嚴禁亂發錢物、嚴禁強制接種、嚴禁幹部衝突、嚴禁違法行為。

為遏止鄰近縣市跨區搶人，河北武安市疫情防控工作指揮部辦公室還祭出檢舉獎金500元，鼓勵民眾舉報。

對此，深圳晶報今天發出評論稱，拉人給獎金，舉報也給獎金，說穿了都是公家的錢。打個疫苗也搞搶人大戰，這樣的景象令人齒冷，也十分丟人。

評論指出，很顯然，一些地方在打疫苗方面是下達了指標和任務的，完成不了任務，只好到別處去抓人頭。這些不僅折射出一些基層政府的懶政和形式主義，而且工作作風也十分野蠻和霸道。