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北京環球度假村9月1日試營運 正式開園還有諸多考量

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
北京環球影城主題公園。圖/北京環球度假區官方微博
北京環球影城主題公園。圖/北京環球度假區官方微博

北京環球度假村昨日正式宣布，將於9月1日正式開啟試運行；而正式的開園期間仍受到疫情、北京氣候等影響，有可能延至十一長假或是明年春天。

據中國新聞周刊報導，北京環球度假村終於試營運了。早在此前，今年初就有網紅、媒體、民眾等在園區外一探究竟，引頸期盼開園。

不過，要去北京環球影城遊玩，口袋可要深。隨著官方聲明，不少旅行社和平台在網路中開始售賣環球影城的「預售票」，單日票價從1200元至2500元人民幣不等（下同，約新台幣3600至1萬多元）；多數「預售票」需要提前支付500元（約新台幣2000元）以上的定金，後續票務將於9月1日後發放。

不僅如此，在此前一個月的北京環球度假區壓力測試中，參與測試人員爆出，環球影城度假區的高消費標準，一個漢堡要價148元（約新台幣600元）、一杯奶昔98元（約新台幣400元）、一份布丁88元（約新台幣360元）。

而選在9月1試營運也是一個尷尬的時間點，因為屆時學生即將開學。按照此前媒體透露的北京環球影城開業規劃，在內部壓力測試完成後，8月份就可以進入試運行。但隨著大陸疫情出現反復，嚴格規定進出京政策，且不允許舉辦大型聚集活動，環球影城的試運行就再次被推遲。

一名工作人員受訪說，北京環球影城一再推遲試運行是無奈之舉，一方面要確保設備安全，一方面要滿足防疫要求，貿然宣佈試運行，風險過高。

而真正的開園時間？報導稱，人們紛紛推測，將於9月1日試運行的北京環球度假區會在國慶假期正式開園，因為北京的氣候原因，如果正式執行時間錯過了十一長假，也許就要等到明年春節。

但即便如此，高額的門票、未來遊客入園人數能否滿足開業要求，以及會不會限流仍是未知數。

另外，報導也稱，也有民眾發現，上海迪士尼樂園也悄悄提高門票價格，從明年1月起上海迪士尼樂園的不同門票將有39至104元（約新台幣160至400多元）的漲幅，最便宜的平日門票也將高達435元（約新台幣1700多元），這是上海迪士尼樂園開業5年來第3次上調價格。

北京 上海迪士尼 環球影城

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