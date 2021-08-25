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男殺妻埋屍後車禍身亡 兒子尋母19年終在家中尋回遺骸

聯合新聞網香港01 / 撰文：林芷瑩
警方一直挖掘屋內的水泥地，警方發現徐某的屍骨。（影片截圖）
警方一直挖掘屋內的水泥地，警方發現徐某的屍骨。（影片截圖）

2001年，上海松江區38歲女子徐某失蹤，其娘家8年後報案，指控她可能已被丈夫吳某殺害。當警方準備深入調查時，吳某卻遭遇車禍身亡。19年來，徐某的兒子一直想知道母親的下落，直至去年12月，租客離開其住宅單位，他才得以揭開母親失蹤多年的真相。

徐某和丈夫吳某是上海本地人。2001年，徐某突然失蹤，吳某卻從未報過警。直至2009年，徐某的娘家向警方報案，指夫妻二人的感情不好，經常爭吵，吳某在妻子失蹤後更曾經裝修房屋，遂指控吳某可能是兇手。松江警方曾經傳問過吳某，但苦於當時沒有直接的證據，屋內仍有兩個未成年的兒女居住；當警方想進一步從外圍深入調查時，吳某更因遭遇車禍身亡。

19年來，徐某拋下兩個孩子音訊全無，警方猜測已經遇害的可能性極大。同時，警方發現徐某失蹤後，吳某曾對房間地面澆灌水泥，且只裝修了其中一個房間，一南一北兩間房間的地面高低不同，因此懷疑徐某已經遇害，且藏屍地底的可能性極大。

去年12月，徐某的房屋清空了租客，為了不驚擾鄰居、最大程度保護失蹤者家人的私隱，警方以裝修的名義暗暗上門勘察。執法人員先從房屋中間位置挖掘，慢慢向四周延伸，期間有警員發現在房屋西北角有6根粗細長短不同的鋼筋，長短曲直不一，鋼筋所在的區域相對乾淨，不像其它地方都舖有磚塊和碎石，顯然是不同時期的混凝土澆灌，於是集中挖掘該區。

經過3小時的挖掘，警方終於發現了一具屍骨，死者的頸部更纏有一圈電線圈。法醫推斷，徐某是因為被勒緊導致的機械性窒息死亡。警方綜合判斷，認為吳某具有重大作案嫌疑，但因為他已離世，未能證實他作案和埋屍時是否有其他人參與或目擊，需再作進一步偵查。

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文章授權轉載自《香港01》

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