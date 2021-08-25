兩岸高校營 參與成都社區營造

「2021年少年老城‧海峽兩岸高校暑期青年創生工作營」8月23日在成都結營，來自台灣的四川大學建築與環境學院學生李凱文與團隊成員經歷了一場特殊的答辯。李凱文說，「得到公開點評的機會很難得，有助於我們成長。」

中新社報導，該工作營於7月27日啟動，35位兩岸營員在16位兩岸業界導師指導下，參與成都溫江區和盛鎮社區營造與鄉村振興鄉建工作。本次工作營聚焦當地美食休閒生活與社區治理，開展IP形象與網紅打卡點設計、小食街與「劇本殺」民宿打造等創生實踐。

李凱文團隊的項目是設計一條重現三國時期蜀國魅力的美食街，「鄉村振興下，我們希望用創意設計增強園區引流功能，帶動周邊發展。」李凱文說。

如何讓美食街吸引客群？李凱文團隊專門研究了日本大阪道頓崛等商業街區的藝術店招設計，為美食街打造專屬IP形象「火龍太子」；他們還建議美食街引入兩岸美食，融入麻辣小龍蝦、臭豆腐、豆花等大陸小吃和蛤仔煎等台灣小吃。

為豐富遊客體驗，該團隊重新設計美食街動線，激活附近一座古代木塔的參觀價值，除了美食，遊客還能收穫遊覽體驗。

「在台灣，『地方創生』是關於社區和農村營造、再生的概念，提倡基於當地文化特色，利用設計賦予一個地方新的活力。」該項目聯合發起人、台灣大葉大學設計暨藝術學院副教授黃柏鈴表示，短短一個月內設計出可落地的項目難度很大，不過參與項目的青年學子展現了年輕人的思維與靈感。

受新冠肺炎疫情影響，參與本次工作營的6名台灣大學生在線上完成了轉角設計等3個方案，少年老城教育科技（成都）有限公司項目經理許志凱作為指導教師，全程參與並指導他們的項目，「這幾名學生在台灣，不瞭解園區情況，我就把場地直播給他們看，還拍了無數張照片。」

許志凱表示，該項目拓展了台灣學生對中華文化的認知。參加工作營讓兩岸青年對職業生涯有更清晰的認識，更是打開了一扇窗，讓他們瞭解彼此的文化與社會。