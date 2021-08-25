台青直播閩南語歌 一上線唱不停

「雲端直播」獻唱閩南語歌曲，讓登陸剛好20年的台灣青年歌手吳儀君備感意外。「沒想到那麼多海外華僑華人愛聽閩南語歌曲。」她說，「通常一上線就下不來」。

中新社報導，吳儀君是台灣南投人，曾在台灣參加歌唱選秀節目而躥紅。吳儀君回憶道，有一次她媽媽到廈門發現，每經過一家店門口，都能聽到閩南語歌曲，「回來就跟我說，可以考慮到閩南地區發展。」

「2002年，我在台灣當助唱，因要帶領6名台灣選手到福州參加『銀河之星大擂台』電視綜藝娛樂節目，每隔兩三個月都會帶團隊來大陸開展文化交流。」吳儀君說。

首次登陸後，吳儀君帶著台灣文藝創作團隊入駐福建泉州晉江，以文藝創作為媒介開啟新事業。「最先從閩南語歌曲培訓起步，還涉及演出策畫、唱片製作等項目，學員涵蓋了泉州、廈門、漳州等地。」

現在，吳儀君上線直播唱閩南語歌一天休息一天，每次通常演唱2個小時。吳儀君說，湖南、四川、湖北等地也有不少人進來圍觀，同唱閩南語歌曲。

「西班牙、瑞典、法國等歐美國家與中國有時差，我都是晚上12點過後開始唱，主攻海外閩南人，他們聽到閩南語歌曲特別親切。」吳儀君表示，要把閩南文化推向海外。

2018年，吳儀君選擇在漳州發展。一年後，她的妹妹來到漳州，跟她一起從事演藝行業。2020年，同樣是「80後」的台灣青年歌手蔡睿均到漳州參加「兩岸好聲音」後，也留了下來。

新冠肺炎疫情下，吳儀君與蔡睿均苦惱於線下演出活動無法開展，就以線上直播方式，開閩南語歌曲專場。慢慢適應直播的吳儀君笑說，現在感覺直播比上班還好，在線觀眾已有1萬多人。

近年來，吳儀君積極參與兩岸文化交流活動。她認為，「90後」的台灣年輕人對大陸瞭解甚少，應多到大陸交流、發展。