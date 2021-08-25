聽新聞
test
0:00 / 0:00
福廈高鐵 太城溪特大橋主跨合龍
經過40分鐘的「轉身」，福（州）廈（門）高鐵太城溪特大橋主跨在23日夜間完成順時針旋轉40度，成功實現轉體對接，標誌著中國大陸首座高鐵大噸位不平衡轉體斜拉橋順利合龍。
中新社報導，隨著重點控制性工程的合龍，大陸第一條跨海高鐵福廈高鐵，加快推進建設。福廈高鐵是北起福州，途經莆田、泉州，南至廈門和漳州，全長277.42公里，計畫2023年具備開通運營條件。
中國鐵路南昌局集團相關負責人說，這條鐵路建成通車後，福州至廈門的鐵路運行時間將縮短至1小時，廈門、漳州、泉州閩南「金三角」將形成半小時交通圈，從而促進東南沿海城市群快速發展。
福建省投資集團透露，今年前7個月，福建省在建合資鐵路完成投資86.4億元（人民幣，下同）。其中，福廈鐵路客運專線累計完成投資47.12億元，完成年度計畫的37.77%；興（國）泉（州）鐵路（福建段）累計完成投資22.73億元，完成年度計畫的54.64%；浦（城）梅（州）鐵路（建寧至冠豸山段）累計完成投資2.72億元，完成年度計畫的36.7%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言