決定帶91歲患病嬤上大學 廣東女孩：我怕回家她就不在了

今年中國大陸高考，在廣東茂名的18歲女孩黎海堅考上了江門一所大學。開學在即，因擔心患有阿茲海默症的91歲祖母在家無人照顧，黎海堅決定帶著祖母一起上大學，她還稱「我很怕從學校回來的時候她已經不在了」。

黎海堅的故事經報道之後，不僅獲得政府、企業、學校的支持與資助，亦感動了一眾網友，有網友稱「為孩子點讚，你的行為不留遺憾」。

據廣東珠江台報道，來自茂名高州的黎海堅今年18歲，在她剛出生不久後母親就離家出走，父親亦在她3歲時突然病逝，成為一名事實孤兒的她，與祖母相依為命。黎海堅說，「她（祖母）很關心我，我一生病她會很著急，放學回家晚了，她會很著急出來找我。」

據了解，事實孤兒即是「事實無人撫養兒童」，指父母沒有雙亡、但家庭沒有能力或沒有意願撫養的兒童。黎海堅在成為事實孤兒後，當地政府給予了相關補貼，加上祖母的低保補貼與高齡補貼，基本能夠解決日常生活及學習所需。

祖孫二人相依為命過著清貧且安穩的日子。今年6月，黎海堅報名參加了高考，成績過了本科線並成功被廣東江門市中醫藥職業學院錄取。開心之餘，黎海堅做了一個決定，就是帶著祖母一起去上大學。

黎海堅的祖母現年91歲，患有阿茲海默症（即老年癡呆症），只認得自己的孫女。至於為何作出這樣的決定，黎海堅表示，「別人照顧她（祖母），她不會聽話，身體也很不好，我就怕她隨時都會走（去世），我怕我在學校的時候錯過，回來的時候她已經不在（人世）。」黎海堅又說，「村裡當時很多人叫她不要（撫養）我，但是她沒有（放棄），堅持將我撫養到大，我也一定不能放棄她。」、「希望在我奶奶生命剩下的日子裡，我可以照顧好她。」

此事經過報道後，當地政府部門、愛心人士等紛紛施以援手。其中高州一間企業承諾為黎海堅提供8萬元人民幣（約新台幣34萬元）的大學全程學雜費、生活費。此外，黎海堅即將就讀的江門中醫藥職業學院在得知情況後，亦表示將安排一間一樓的單間宿舍給黎海堅祖孫二人，「裡面一些基本生活用品會幫她們準備好。」

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文章授權轉載自《香港01》