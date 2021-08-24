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暴雨襲河南鶴壁 近百萬人受災、經損356.3億人民幣

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
圖為此前河南省鶴壁市的衛河潰堤後的空拍景象。中新社
圖為此前河南省鶴壁市的衛河潰堤後的空拍景象。中新社

8月24日，在河南省政府舉行的記者會上，鶴壁市委常委、常務副市長洪利民通報了鶴壁市受災情況。

近日，鶴壁遭遇了歷史極值的強降雨，造成全市大面積嚴重受災。全市平均降雨量613毫米，比年均降雨量586.6毫米多出26.4毫米，短短幾天時間就下了一年多的雨；最大雨量點日降雨777.5毫米，是歷史最高記錄258.8毫米的3倍。

據環球網報導，受災人口眾多，根據最新核查情況，全市共有93.7萬人受災，佔常住人口的60%。

轉移群眾數量巨大。全市累計轉移安置群眾9.2萬戶，37.4萬人、佔全市鄉村人口的60%，目前還有6858戶3萬人不具備回遷條件。

6個蓄滯洪區全部啟用。這在鶴壁歷史上尚屬首次，全省共啟用8個，鶴壁佔了6個。設計滯洪量為6.03億立方公尺，累計滯洪量7.11億立方公尺，相當於鶴壁最大水庫——磐石頭水庫現有蓄水量的3.3倍，蓄滯洪區一片汪洋。目前，蓄滯洪區未退水區域仍有積水66萬立方公尺。

農林受災極其嚴重。農作物受災面積119.1萬畝、成災面積107.8萬畝、絕收面積83.3萬畝。

房屋倒塌2.6萬間、嚴重損壞12.5萬間、一般損壞25.7萬間。最嚴重時，36.5萬戶居民停電，8820個通訊基站退服，110條公交線路全部停運，幹線和農村公路受損2100公里、阻斷51處。直接經濟損失356.3億元人民幣

養殖業遭受毀滅性打擊。327.7萬頭（隻）畜禽因災死亡，累計出動1.4萬人次，組織船隻315艘、大型打撈機械268台，用了13天才全部打撈並無害化處理。

雨量 水庫 人民幣

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