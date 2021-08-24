暴雨襲河南鶴壁 近百萬人受災、經損356.3億人民幣

今年中國高考，在廣東茂名的18歲女孩黎海堅考上了江門一所大學。開學在即，因擔心患有阿茲海默症的91歲祖母在家無人照顧，黎海堅決定帶著祖母一起上大學，她還稱「我很怕從學校回來的時候她已經不在了」。

2021-08-24 20:39