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陸「天府少年團」出道成員平均8歲惹議 官媒斥「虐童」

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
天府少年團成員均來自四川成都，成員年齡最小是7歲，最大也僅11歲。（新浪微博）
天府少年團成員均來自四川成都，成員年齡最小是7歲，最大也僅11歲。（新浪微博）

大陸娛樂圈近日有一個偶像男團「天府少年團」出道，但因成員年齡問題引起輿論熱議，其平均年齡只有8歲，甚至連官方媒體都發聲質疑。

據香港01報導，天府少年團所屬經紀公司「ASE亞洲星空娛樂」發聲明強調，並不是把孩子當作賺錢工具，而是在打造具有時代意義的新一代少年榜樣。不過，面對爭議聲不斷，ASE亞洲星空娛樂再於24日凌晨發出聲明，宣布天府少年團正式更名為「熊貓少兒藝術團」，「不做飯圈文化，沒有資本運作，我們就是同一群熱愛唱歌跳舞的孩子們做一件有意義的事」。

天府少年團成員均來自四川成都，成員年齡最小是7歲，最大也僅得11歲。天府少年團8月4日在微博上宣布出道，並於8月20日當天在成都舉辦線下出道記者會，即場跳唱表演融入不少川劇元素的出道單曲《出發》。

新華社旗下《半月談》發文評論，天府少年團成員平均年齡只有8歲，「8歲便踏入娛樂圈，天府少年團的出道讓人們感到驚詫的同時，也再一次將偶像低齡化的問題擺在人們面前」。

文章稱，大批還未成年的偶像被推向市場，一方面使他們脫離正常生活學習的環境，過早接觸紛繁複雜的娛樂圈，不利於他們身心健康的發展；同時，也將「出名要趁早」的錯誤價值觀傳遞給社會，誤導辨別能力較弱的青少年。文章強調，偶像養成產業的發展，絕不能以犧牲未成年人的健康成長為代價，「過分追逐低齡化的偶像養成產業，該管管了！」

《北京青年報》批評更直接，不可否認，所謂打造童星、童模，偶像養成低齡化，實際上是一種「虐童行為」；只是這種虐童行為，經過了藝術包裝，又不被法律所禁止，因而被眾多家長和商家追捧。

文章呼籲，有關部門應發揮監管作用，淨化網路空間，認真落實「網路保護」專章，對未成年人的線上線下全方位保護。同時，應嚴格執行新廣告法，限制電視台等公共媒體播放10歲以下未成年人代言的廣告。

ASE亞洲星空娛樂的聲明則稱，進入天府少年團的成員都需要熱愛學習、積極努力，多才多藝，「他們當中不僅有學科代表，還有三好學生」。此外，公司對成員的第一條要求是在保證學習的前提下，再完成藝術訓練，「我們絕不會違背初心，把孩子當作賺錢的工具，ASE要向所有人證明，我們是中國娛樂圈三觀正，積極向上，用美好全情投入事業的團隊」。

未成年 虐童

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