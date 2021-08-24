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網售四川一大學女廁偷拍片 校方無回應挨批：給句話很難嗎？

香港01 / 撰文：林瑾
有人公開出售四川外國語大學校園女生如廁影片。（微博@不二六叔）
有人公開出售四川外國語大學校園女生如廁影片。（微博@不二六叔）

近日，有網友反映，有人在網上出售女生如廁影片，被指偷拍地點在四川外國語大學校園內，引發關注。

8月22日，據北京市委主管的《新京報》消息，四川外國語大學保衛處一名工作人員稱，校方已報警，警方及校方已掌握相關訊息並介入處理。

目前，校方官方微博並未有任何回應惹議。有網友質疑稱，「我不懂，官博是用來幹嘛的？發一張聲明，或者發一句『正在處理、正在調查、希望同學們不要焦急，我們會給出相應處置……』之類的話很難嗎？ ​」

遭偷拍者除了學生外，還包括老師。（微博@YANANIA）
遭偷拍者除了學生外，還包括老師。（微博@YANANIA）

也有網友表示，「剛知道這件事的時候很震驚，從來沒想過這樣的事會發生在我的學校，會發生在我每周都去上課的教學樓。川外大部分學生都是女孩子，還有很多很多女老師，真的希望學校能給出一個解釋，不要為了所謂的名譽息事寧人。希望學校能真正做到尊重每一個學生和老師。」

也有網友稱，「到現在都沒有官方發聲，確實是讓同學很寒心。學校女生本來就很多，如果不給個合理說法且處理好後續工作，馬上開學，學生很難安心！！ ​」

有學生呼籲學校給予回應。（微博@loxmt ）
有學生呼籲學校給予回應。（微博@loxmt ）

另據媒體極目新聞消息，目前網上還有多人正在兜售該影片。他們普遍以「精品廁所拍攝資源」作為關鍵詞，影片售價也從5元人民幣到20元（約新台幣20~85元）。記者假裝買家進入內部群發現，該群發布的影片只是「冰山一角」，向群主付費後可加其組織觀看完整影片。

重慶市公安局沙坪壩區分局官方微博最新通報指，警方接群眾報警，稱網上有人販賣重慶市一高校女廁偷拍照片和影片。警方立即開展調查，於8月21日在四川省成都市將犯罪嫌疑人干某抓獲。據干某供述，其多次到境外網站購買、下載色情淫穢照片和影片，並重新組合在網上再次販賣。目前，干某已被警方採取刑事強制措施，案件正進一步偵辦中。

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文章授權轉載自《香港01》

偷拍 大學生

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