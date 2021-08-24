山東聊城／中華水上古城 氣勢雄偉

山東省西部的聊城，以「江北水城、運河古都」著稱。而跨越千年歲月，聊城古城區仍穩坐碧波之上，訴說著歷史與現代的交替更迭。它被中國大陸北方最大的城市湖泊「東昌湖」環抱，古城漂浮於湖水之上，形成了「城中有水，水中有城，城湖一體，交相輝映」的格局，被譽為「中華水上古城」。

聊城的特色在於「水」。東昌湖是世界最寬、面積最大的護城河，又名「胭脂湖」，與杭州西湖、南京玄武湖並稱「全國三支市內名湖」，素有「南有西湖，北有東昌」之稱。

古城以光嶽樓為中心，向四面輻射。圖／本報山東聊城傳真

古城的城牆始建於宋熙寧三年，初為土城。明洪武五年，東昌守禦平山衛指揮僉事陳鏞，將土城改築為磚城。城牆周長約4千米，高11.7米，頂寬6.7米，基厚11.7米。內牆用三合土夯築，外牆用磚石砌壘。明洪武七年，古城正中央修建光嶽樓，氣勢雄偉。

古城以光嶽樓為中心，向四面輻射，形成東西南北四條大街。四條大街向外延伸，各自修建城門。四門上築門樓，外設甕城。南、東、西甕城為扭頭門，南門東向似鳳頭，東、西門南向似鳳翅，北門北向似鳳尾，故名「鳳凰城」。古城高大堅固，易守難攻，大有高屋建瓴、睥睨四鄰之勢，故有「能陷不失的鳳凰城」之說。

夜晚的水城，呈現不同白日的風情。圖／本報山東聊城傳真

古城區共有九街十八巷、七十二胡同，城區街道經緯分明，垂直交叉，形成棋盤方格網狀骨架。城區民居多為四合院，至今保留著白牆、灰瓦、坡屋頂的傳統建築風格。每一條街巷都有自己獨一無二的名字，承載著人們的生活和記憶。

東昌湖始建於宋熙寧三年，當時因修築城牆以及護城堤挖土而成，後經歷代開拓，如今面積已達6.3平方公里，與杭州西湖相當，是濟南大明湖的4－5倍；由8個湖區和20餘塊水面組成，湖岸線長達16千米，是大陸江北地區罕見的大型城內湖泊，以黃河水為源，常年不竭。

大陸北方最大的城市湖泊「東昌湖」圖／本報山東聊城傳真

聊城中華水上古城以「水」為韻，體現了古人和今人一脈相承、對歷史的傳承和對自然的尊崇，人文景觀和自然風光在此相依並存。遊客穿梭在古城中，踏上銘刻歲月痕跡的青石板，盡享古城的青磚黛瓦，古韻景色。