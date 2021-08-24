山東聊城／聊城忠義故里 張自忠將軍紀念館

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
張自忠將軍紀念館 圖／本報山東聊城傳真
張自忠將軍紀念館 圖／本報山東聊城傳真

齊魯之邦，忠義傳世，燕趙故地，慷慨悲歌。聊城市臨清位於燕趙與齊魯交界之地，是抗日戰爭名將張自忠的家鄉。張自忠將軍紀念館，坐落在風景秀麗、萬綠蔥蘢的鳳凰嶺下。

1939年，張自忠任中華民國陸軍第33集團軍總司令。1940年5月棗宜會戰，他親率第74師渡漢江，截擊南逃日軍，與敵激戰9晝夜。最後，日軍將張自忠圍於湖北宜城南瓜店十里長山。

「英烈千秋」張自忠圖／本報山東聊城傳真
「英烈千秋」張自忠圖／本報山東聊城傳真

張自忠在槍林彈雨中指揮，身中數彈仍不後退，最終殉國，第74師官兵亦全部戰死。張自忠為國犧牲，追授為陸軍二級上將，是中國抗日戰爭中，以身殉國的最高將領；也是第二次世界大戰期間，陣亡的同盟國軍事將領中軍階最高者。張自忠殉國前最後遺言：「我這樣死得好，死得光榮，對國家、對民族、對長官，良心很平安。」因為他的壯烈犧牲，凝聚了中華民族對抗侵略者的向心力。張自忠將軍紀念館，外表為青磚灰瓦的仿古建築，整體顯得格外肅穆。紀念館共分序廳、張自忠生平事蹟圖片陳列、名人碑廊、影視播放廳、書畫題詞五部分。以張自忠光輝的抗戰事蹟為主要內容，借助現代化的展覽，突出他英烈夭秋，忠勇抗日的民族氣節。

抗日戰爭 紀念館 日軍

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