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山東聊城／傳承妙藝東昌葫蘆雕刻 工藝奇葩郎莊麵塑

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
東昌葫蘆雕刻傳承人李玉成與其作品 圖／本報山東聊城傳真
東昌葫蘆雕刻傳承人李玉成與其作品 圖／本報山東聊城傳真

葫蘆諧音「護祿」、「福祿」，是中華吉祥文化的代表象徵。聊城市東昌府區，歷史上就以盛產品質上乘的葫蘆而聞名；東昌葫蘆雕刻，是大陸國家級非物質文化遺產

東昌葫蘆品種繁多，造型各異，葫蘆表面光潔、潤滑、色澤優雅，肉質肥厚，非常適宜進行雕刻加工。東昌葫蘆雕刻經過數百年的傳承與演變，依然保持著獨特的地區特色與藝術風格。

郎莊麵塑，手把手的傳承。圖／本報山東聊城傳真
郎莊麵塑，手把手的傳承。圖／本報山東聊城傳真

東昌葫蘆雕刻用料考究，立意新穎，構圖飽滿，刻工純熟，線條流暢，在題材上，以寫實性的花鳥蟲魚走獸、人物、山水居多。其中人物雕刻的取材，尤其豐富。

聊城冠縣北館陶鎮，有一座小村莊叫做郎莊。郎莊看上去並不起眼，但說起郎莊麵塑，可是大陸國家級非物質文化遺產，被譽為「中國民間工藝中的一支奇葩」。

87歲的郎秀才，是郎莊麵塑第七代傳承人。圖／本報山東聊城傳真
87歲的郎秀才，是郎莊麵塑第七代傳承人。圖／本報山東聊城傳真

郎莊麵塑當地俗稱「麵老虎」，有著悠久的歷史。今年87歲的郎秀才，是郎莊麵塑第七代傳承人，14歲便隨父輩學習麵塑。郎秀才介紹說，郎莊村民從單純捏麵老虎，逐漸發展到飛禽走獸、瓜果梨桃、戲曲人物等無所不捏，技術上也解決了蒸熟變形、乾後開裂、受潮發黴等一系列難題，使這項技藝成為郎莊人的獨門絕技。

郎莊麵塑花樣豐富，題材廣泛。單就大類而言，有花卉類，水果類，禽鳥類，昆蟲類，水生動物類，走獸類，《三國演義》、《水滸傳》等成套戲曲人物類，《八仙過海》、《西遊記》、《白蛇傳》等神話人物類等九大系列，上百個品種。

遺產 白蛇傳

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