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山東聊城／探秘 七步成詩之曹植墓

聯合報 / 大陸特派員王玉燕／專題報導
依山而建的曹植墓，《七步詩》永留傳。 圖／本報山東聊城傳真
依山而建的曹植墓，《七步詩》永留傳。 圖／本報山東聊城傳真

「江北水城」聊城，因獨特的水城格局，比山東其他以山著稱的城市，多了一分靈氣與秀美。

聊城在39平方公里的城市面積中，有近13平方公里的水域；全市流域面積在100平方公里以上的河流有34條，蜿蜒曲折的黃河、歷史悠久的京杭運河、南水北調東線工程，都從聊城經過。

東阿阿膠城，又稱東阿影視城。圖／本報山東聊城傳真
東阿阿膠城，又稱東阿影視城。圖／本報山東聊城傳真

聊城歷史源遠流長，《水滸傳》、《金瓶梅》、《聊齋志異》、《老殘遊記》等古典名著中描述的許多故事，都發生在聊城。戰國時期的軍事家孫臏，唐初名相馬周，宋代醫學家成無己，明代文學家謝榛，國學泰斗傅斯年等，都是聊城人。

三國時期，曹操子曹植墓，也在聊城。據《世說新語》記載，魏文帝曹丕妒忌弟弟曹植才學，命曹植在七步之內作出一首詩，否則將他處死。曹植沒走到七步，便吟出諷刺骨肉相殘的《七步詩》：「煮豆持作羹，漉菽以為汁，萁在釜下燃，豆在釜中泣，本自同根生，相煎何太急？」曹丕只好放了曹植。曹植抑鬱不得志而死，年僅41歲。

碧水穿城過，秀色醉水城。圖／本報山東聊城傳真
碧水穿城過，秀色醉水城。圖／本報山東聊城傳真

曹植墓在聊城市東阿縣魚山鎮魚山村，依山而建。迄今為止，在中國大陸發現的三國時期墓葬很少，因此曹植墓的發現，對於文學史和考古學等方面的研究，具有重要價值。

電視劇「後宮甄嬛傳」中，眾位妃嬪口中常說的著名藥材「東阿阿膠」，聊城是主要產地。現已是大陸國家地理標誌保護產品。聊城又是大陸國家現代農業示範區，糧食總產110億斤，瓜菜菌總產達到1700多萬噸，是著名的「中國蔬菜第一市」。

考古

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