杭州書記周江勇落馬 與複雜政商關係有關

大陸浙江省委常委、杭州市委書記周江勇涉嫌嚴重違紀違法，正接受中共中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

23日，中共中紀委國家監委官網發布消息，稱為進一步優化親清政商關係，杭州市紀委監委部署開展影響親清政商關係突出問題專項治理。消息一出，似乎暗示周江勇的落馬與「政商關係」有關。

浙江消息人士指出，此次專項治理主要聚焦「領導幹部防止利益衝突事項自查自糾、領導幹部違規借貸專項治理『回頭看』以及規範領導幹部配偶、子女及配偶經商辦企業行為」，治理覆蓋的人員包括「全體在職以及近三年來退休、離職的市管領導幹部」。

其中，杭州重點明確10種利益衝突情形，要求在3個月內完成糾改。杭州市紀委監委將對至少10%的自查人數進行再檢查。

本次治理還要求，即便「領導幹部」本人沒有參與違規經商辦企，也不能置身事外，要對未如實填報、未按規定糾改或糾改敷衍了事、弄虛作假的予以問責，涉嫌以權謀私、利益輸送的一律嚴肅查處。

治理期間，杭州市重點明確了可能存在的10種利益衝突情形，要求領導幹部進行自查檢視，採取即時報告、書面呈交的方式反映問題，並於3個月內主動完成糾改。據統計，自開展專項治理以來，各地各單位共組織2.48萬名相關幹部進行自查檢視。

杭州是上市公司阿里巴巴集團的大本營。針對杭州市委書記周江勇近日落馬後出現的有關傳言，阿里旗下螞蟻集團周日晚間緊急發表聲明，稱「相關人員入股為不實謠言」。

杭州發起的專項行動，可見周江勇的落馬似乎與政商關係有關。而網上多有聲音認為，根據過去周江勇與商人的合照，他與馬雲的關係不同尋常。同時，也有人認為周江勇的落馬或與另一名浙江官員主動投案有關。8月19日，浙江省人大常委會機關黨組副書記馬曉暉主動投案；他與周江勇履歷類似，曾在寧波、溫州、杭州等地任職。

1967年生的周江勇為寧波人，曾任寧波市委常委，舟山市長、市委書記，溫州市委書記等職，2018年5月調任杭州市委書記。1966年生的馬曉暉是慈溪人，曾任寧波市團委書記，後歷任台州市組織部長、温州市委副書記、杭州市委副書記、湖州市委書記等。