陸大學用核技術令蚊子「斷子絕孫」 將每周產5000萬絕育蚊

陸媒《光明日報》22日（周日）報道指，由中山大學組建的中國國家原子能機構核技術（昆蟲不育）研發中心，將核技術應用在滅蚊上，在實驗室使用射線輻照破壞雄蚊的生育能力。

報道指，這些不育雄蚊被釋放到野外後，與野生雌蚊交配，會使雌蚊沒有後代，從而達到了降低蚊媒病發病率的目的。

中國國家原子能機構核技術（昆蟲不育）研發中心主任吳忠道表示，與傳統蟲媒防治方法相比，這種做法不會產生化學污染，殺蚊選擇性強，不禍及其他有益生物或害蟲天敵，並且不會有誘導蚊子產生抗藥性，防治效果持久，是目前唯一有可能在一個區域內根除特定蚊蟲、達到控制疾病傳播目的現代生物防治技術。

為了推動研發中心的關鍵技術運用與轉化，中山大學還成立了「蚊子工廠」，選址東莞中山大學研究院，已於2020年12月建成並投產。「蚊子工廠」將建設成為「亞洲地區絕育蚊大生產基地」，預計生產車間產能將達每周4000-5000萬雄蚊，以提供足夠的絕育蚊蟲。

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文章授權轉載自《香港01》