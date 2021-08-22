河南繼續發布暴雨紅色預警 鄭州晚間解除

鄭州22日晚間8點10分解除當日下午4點45分發布的暴雨紅色預警信號。不過，河南省氣象22日晚間7點55分繼續發布暴雨紅色預警，預計未來3小時內，駐馬店地區和開封、南陽兩地區東南部及商丘、周口、信陽三地區西部部分地區累積降水量將達100毫米以上。

據新浪微博@鄭州氣象消息指出，21日20時至22日20時，鄭州市出現大到暴雨，局部地區大暴雨。最大降水出現在中牟縣的韓寺138.7毫米，降水量在100到249.9毫米的站點有19個，50到99.9毫米的97個。

而據新浪微博@河南氣象消息指出，目前，河南省降水回波主要位於駐馬店、周口、開封、商丘四地區和南陽、洛陽兩地區東部。22日20時到23日8時，商丘、開封、周口、駐馬店、南陽、信陽六地區有大雨，部分地區暴雨，局部大暴雨，並伴短時強降水、短時大風等強對流天氣；其它地區小到中雨逐漸停止轉陰天。