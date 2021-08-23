三江源地區輸水量 年增92億立方米

受氣候暖濕化等因素影響，被譽為「亞洲水塔」的三江源地區近年來輸送水量逐年增多。過去5年來，青海出境輸送水量年均增加近百億立方米，2020年總輸送水量已超過950億立方米。

新華社報導，青海水利廳新發布「2020年青海省水資源公報」顯示，2020年青海流域出境水量954.98億立方米，與2016年相比增463.58億立方米，近5年年均增加水量超92億立方米。

多次參加長江源綜合科考的長江科學院副總工程師徐平表示，青藏高原暖濕化特徵變化明顯，以長江源區域為例，江源過去10多年的平均氣溫比前40多年的氣溫平均值增加了1.4攝氏度。

「在全球升溫背景下，三江源地區自然環境、水文要素也在發生變化。」2021年長江源綜合科考隊員、青海省水文水資源測報中心水資源部部長李燕說，據近年來青藏高原綜合科學考察青海區域徑流變化等研究課題成果顯示，江源地區對外輸送水量增加，主要是受降水增加、冰川消融等因素影響。

「由於江源地區水量的增加，部分湖泊河流的礦化度也呈現出降低的趨勢。」2021年長江源綜合科考隊員、長江科學院水環境所副總工程師趙良元說，輸送水量增加也有助於長江源的水生態和水環境的改善與保護。

監測數據顯示，目前長江、黃河、瀾滄江出青海境斷面水質連續多年保持優良。