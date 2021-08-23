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首屆「紀行荊楚」 線上研學營熱絡

聯合報 / 大陸新聞中心／台北－武漢報導

2021首屆「走進歷史‧紀行荊楚」主辦方，為了幫助參賽者深入了解荊楚文化及湖北省博物館十大鎮館之寶，從而更好完成設計工作，本月20日特別推出線上研學營，吸引了眾多參賽者參加活動。

此次創意引擎營從兩方面出發，首先對荊楚文化及湖北省博物館十大鎮館之寶相關的文博知識進行科普，幫助參賽者在設計之中，形成基本的文化脈絡及背景。其次，從設計的角度出發，講述文博創意設計的基本要素及方法論，希望帶給參賽者一定的啟發。

20日舉行的研習營，第一部分為「理念先行－走進文物：以傳統文脈為背景的設計」，由湖北省博物館館長方勤主講。第二部分「設計引擎－文博創意：從方法論到實踐創新」，由高級建築師張露，留法視覺設計師張璟主講。從設計的角度出發，講述文博創意設計的基本要素及方法論，希望帶給參賽者一定的啟發。

為了讓海峽兩岸學子深入了解湖北省博物館珍貴文物及背後的歷史資訊，感受荊楚文化的魅力，積極挖掘和探索文物的歷史、藝術、科學、文化價值與使用場景、實用功能、創意設計及市場需求的結合，2021首屆「走進歷史‧紀行荊楚」海峽兩岸文博創意設計大賽已經正式啟動，作品徵集持續進行中。

大賽採取線上舉辦形式，以湖北省博物館十大鎮館之寶為素材藍本，設計服務對象聚焦青少年兒童，關注其在博物館參觀學習的場景，用創意設計將文物的歷史元素融入生活，從而創新生活方式，活化文物資源。

參賽對象，面向海峽兩岸高校（大學）師生，及所有關心、熱愛歷史文化，有志於從事文物IP文創產品設計開發的個人和單位。不限個人或團體，所有致力於藝術設計的高校師生、獨立設計師、創意設計團隊等，均可參加，9月15日截止收件。

文物

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