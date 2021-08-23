那拉高速公路 全線通車

8月21日，大陸G6京藏高速公路那曲至羊八井段通車試運行，全長227公里，設計時速120公里。至此，全長295公里的G6京藏高速公路那曲至拉薩段（簡稱那拉高速公路）全線通車，西藏高等級公路通車總里程達1105公里。

新華社報導，那拉高速公路建設於平均海拔4500公尺以上的地區，雙向四車道，是世界上海拔最高的高速公路。通車後，拉薩市與那曲市之間的車程由過去走大陸國道109線需6個多小時縮短至現在的3個小時。其中，羊八井至拉薩段設計時速100公里，全長68公里，已於2020年10月1日通車。

那曲至羊八井高速項目指揮長旺傑次仁說，面對地表層土冬季凍結，夏季融化的季節性凍土環境，設計、施工要克服路基沉陷、翻漿，路面開裂、變形等挑戰。參建單位在西藏首次採用複合式基層瀝青路面，開展路面結構分層抗裂設計，並結合基層優化級配、增設防裂功能層等，解決了高寒高海拔地區高速公路基層縮裂、面層凍裂難題。

那拉高速公路是大陸「國家公路網規劃（2013年-2030年）」G6京藏高速公路的重要組成部分，也是青藏大通道擴容升級的重大工程，將顯著提升青藏大通道的通行能力、安全保障和運輸服務水平。「十四五」期間，西藏還將推進啟動G6京藏高速公路格爾木至那曲試驗段的建設。