快訊

雲縣3廠家認進貨豬瘟走私肉 稽查38家找嘸實物「恐已吃下肚」

高端再釋26萬多劑疫苗卻有「5千多劑將到期」 莊人祥回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

廣西「鬼節」 吃鴨子「站台」盼團圓

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
中元節前，廣西柳州鴨子銷售火爆。圖為廣西柳州海吉星家禽交易區內，等待交易的數萬隻鴨子。（中新社）
中元節前，廣西柳州鴨子銷售火爆。圖為廣西柳州海吉星家禽交易區內，等待交易的數萬隻鴨子。（中新社）

農曆七月十四日是廣西民間最受重視的傳統節日之一中元節，也稱為「鬼節」。廣西人過「鬼節」必吃鴨，本地有「沒有一隻鴨子能過七月十四」的說法。

中新社報導，在廣西柳州市最大的鴨市—柳州海吉星家禽交易區，迎來一年中鴨子銷售最火爆的時節。韋宏剛在鴨市摸爬滾打了14年，在他的檔口，一車1000多隻鴨子，不到一小時就被搶購一空。「每年就是這個時候最旺，幾天能賣一兩萬隻鴨，是平時的兩三倍。」29歲的韋宏剛表示，他和哥哥從擺地攤做起，為了找到品質好的鴨子，經常往廣西各地跑，才能保證貨源穩定。

8月19日至21日，該市場鴨子總交易量超過20萬隻，占柳州市場份額八成以上，鴨子價格較平日每斤上漲約2元人民幣

柳州市柳江區成團鎮龍頭屯58歲的韋小曼早已買好了鴨子，和丈夫從早上開始準備節日的飯菜，等著她的兩個弟弟帶著家人回來團圓。

為何在廣西「鬼節」一定要吃鴨子呢？有一種說法，傳說在很久以前，人們從春天開始養鴨，到中元節這段時間鴨長成。因為以前生活比較貧苦，只有到節日才捨得殺鴨子吃。

還有古老的傳說給必吃鴨子「站台」。傳說鴨子是馱往逝者過奈河橋到陽間與親人相聚的，在農曆七月十四這天要大量宰鴨。也有人說，「鴨」就是「壓」，吃鴨子就能壓住這天來遊走覓食的鬼魂了。

「現在日子好過了，雞鴨魚肉平時都能吃到，不用刻意等到節日。」韋小曼說，如今過節不是期盼吃什麼，而是期盼家人能夠團圓開心，「但是一定要吃鴨子，沒有鴨子怎麼是節嘛」。

人民幣

延伸閱讀

中元節辦毛孩普渡 竹市議長籲領養代替購買杜絕走私

打破傳統鬼月迷思 中元節相親特別日子尋得幸福

廣西推糖業數位化 促與東協合作

陸海新通道 拉近西部與東盟距離

相關新聞

張文宏論文涉抄襲？ 復旦大學：不構成學術不端

上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏日前被爆論文涉抄襲，上海復旦大學今公告，學校學術規範委員會依據2017年《復旦大...

雙減政策強化家庭教育 家長培訓制度再被提起

隨著減輕教育負擔的「雙減」陸續落地，家庭教育的重要性也逐步被重視。上海、成都和浙江等地，由官方制定、行之有年的家長培訓制...

鄭州再迎暴雨…有市民20天沒出門 有人千斤頂墊高車

時隔一個月，暴雨再襲鄭州城。昨日下午1時30分，河南省鄭州市氣象台發布暴雨紅色預警信號，隨後雨勢漸起。歷經上月特大暴雨之...

房產連遭拍賣 吳亦凡金主淪失信被執行人

北京市朝陽區人民檢察院經依法審查，以涉嫌強姦罪批准逮捕男星吳亦凡，而曾與吳亦凡交往甚密、名下公司代理他演藝事務的富商綦建...

輕放？阿里巴巴性侵案1嫌 只刑拘1天

阿里巴巴日前爆出女員工遭客戶和上司性侵，嫌犯王某文、張某已遭辭退，並以涉嫌強制猥褻罪被山東濟南依法送辦。王某文的律師鄭曉...

香港的士撞人群1死9傷 20路人抬車救命 網讚守望相助

一輛紅色的士在大埔廣福道一處交通黑點路段，懷疑「抽頭」越過前車並衝紅燈，失控狂鏟路中的安全島，撞倒多名路人，其中兩人慘被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。