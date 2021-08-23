廣西「鬼節」 吃鴨子「站台」盼團圓

農曆七月十四日是廣西民間最受重視的傳統節日之一中元節，也稱為「鬼節」。廣西人過「鬼節」必吃鴨，本地有「沒有一隻鴨子能過七月十四」的說法。

中新社報導，在廣西柳州市最大的鴨市—柳州海吉星家禽交易區，迎來一年中鴨子銷售最火爆的時節。韋宏剛在鴨市摸爬滾打了14年，在他的檔口，一車1000多隻鴨子，不到一小時就被搶購一空。「每年就是這個時候最旺，幾天能賣一兩萬隻鴨，是平時的兩三倍。」29歲的韋宏剛表示，他和哥哥從擺地攤做起，為了找到品質好的鴨子，經常往廣西各地跑，才能保證貨源穩定。

8月19日至21日，該市場鴨子總交易量超過20萬隻，占柳州市場份額八成以上，鴨子價格較平日每斤上漲約2元人民幣。

柳州市柳江區成團鎮龍頭屯58歲的韋小曼早已買好了鴨子，和丈夫從早上開始準備節日的飯菜，等著她的兩個弟弟帶著家人回來團圓。

為何在廣西「鬼節」一定要吃鴨子呢？有一種說法，傳說在很久以前，人們從春天開始養鴨，到中元節這段時間鴨長成。因為以前生活比較貧苦，只有到節日才捨得殺鴨子吃。

還有古老的傳說給必吃鴨子「站台」。傳說鴨子是馱往逝者過奈河橋到陽間與親人相聚的，在農曆七月十四這天要大量宰鴨。也有人說，「鴨」就是「壓」，吃鴨子就能壓住這天來遊走覓食的鬼魂了。

「現在日子好過了，雞鴨魚肉平時都能吃到，不用刻意等到節日。」韋小曼說，如今過節不是期盼吃什麼，而是期盼家人能夠團圓開心，「但是一定要吃鴨子，沒有鴨子怎麼是節嘛」。