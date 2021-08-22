快訊

政府用武漢株做EUA標準 聯亞批過時：台灣怎麼這麼大膽？

走私害死154隻貓！檢方登船查密艙格局 船長6萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

年輕情侶退租後失聯 棄狗餓半個月「滿身屎尿毛髮長蛆」

香港01 / 李納德
狗狗被遺棄屋內多時，義工指牠長期浸泡在排泄物上。圖／截自微博影片
狗狗被遺棄屋內多時，義工指牠長期浸泡在排泄物上。圖／截自微博影片

破壞租屋處的租客已夠討厭，竟然還有人能突破下限？中國大陸一對90後情侶早前在江蘇南京租屋，租約期滿後失聯，仲介公司職員在多天後決定入屋查看，驚見一隻邊境牧羊犬被遺棄於屋內。動物志工其後接報到場，形容自己救狗多年從沒有狗如此淒慘境況，屋內除了四處是狗糞而傳出濃烈臭味外，狗狗更「身上全是屎尿」，毛髮已泡在排泄物多時，猶幸當時還有氣息。獸醫指狗狗起碼15天沒有飲食，剃走毛後全身都是皮膚病，毛髮更有活蛆蟲。網友直言應公開該對租客身份，痛斥他們一點良心都沒有，「人不如狗，真是狗男女」。

事發於江蘇南京，陸媒報導，當地一對同樣生於1999年的年輕情侶經仲介公司租屋，租約到期後，仲介公司的職員多次聯絡該對情侶不果，過了大半個月才成功找到；該對情侶付錢補了押金，仲介要求他們搬走及還交鎖匙等，但他們再度失聯。

直至最近，仲介在沒辦法下派人入屋，發現屋內凌亂得很，更有狗狗被遺棄。雖然房屋可打掃乾淨，但遺下的狗狗則不知怎辦，仲介裡有職員是狗主，便聯絡動物志工到來救助。

獸醫指狗狗至少15天沒有飲食，將牠的毛剃開後，底下長滿毛膚病，幸好沒有出現大毛病。圖／截自微博影片
獸醫指狗狗至少15天沒有飲食，將牠的毛剃開後，底下長滿毛膚病，幸好沒有出現大毛病。圖／截自微博影片

南京福星流浪動物基地的義工指，她到場時單位髒亂不堪兼發出惡臭，進門見到狗狗縮在單位角落，就算看到有人入屋，也只能很勉強搖晃頭部。屋內的床、每個房間都充斥狗糞和垃圾。義工出發前以為只是接走家的養狗，天真得只帶了狗繩，但到現場後被嚇呆，形容狗狗「身上全是屎尿，抱都抱不走」。當抱起狗狗的頸時，牠還想咬人，沒辦法之下先替牠打鎮定劑，然後才送去動物醫院

萬幸的是，動物醫院指狗狗身體沒有出大毛病，但保守估計至少有15天沒吃沒喝，義工直言這麼多年來第一次遇到這麼髒和臭的狗，畫面慘不忍睹，令她非常震驚。義工向陸媒表示，她早已習慣聞狗隻排泄物氣味，但她當時幾乎臭得要嘔吐，「我救過這麼多狗，沒有一個這麼臭的，流浪狗都沒這麼臭」，狗狗身上的毛全都被排泄物浸泡，醫生幫牠剃下來的毛裡面還有蛆蟲，毛下長滿皮膚病，「這種虐待比你一刀把牠給殺了都痛」。

目前善心人士的捐款已足夠支付狗狗醫藥費，牠仍留在醫院，已能從籠子走出來慢慢走和吃東西。義工事後致電情侶租客，但他們不接電話，行為極其不負責任，呼籲民眾養寵物前要確保能夠不離不棄，真的將牠們當成家庭的一分子。

狗狗現時已能在醫院慢慢走動，而且能自己進食。圖／截自微博影片
狗狗現時已能在醫院慢慢走動，而且能自己進食。圖／截自微博影片

延伸閱讀：

租霸稱屋內有鬼拖租　突失蹤留一屋狗糞尿垢　業主崩潰po文警世

上海兩女租客屋內留大量垃圾後離開　廁所內廁紙糞便堆積如山

文章授權轉載自《香港01》

義工 動物醫院 寵物 流浪狗 租屋

延伸閱讀

不滿小黃司機向女伴索取嘔吐清潔費 男客從後座鎖喉攻擊

女跟初次約會對象吃飯 鄰座陌生人遞紙條警告「快逃！」

老公5年沒洗枕頭飄異味 妻拿去洗見「驚人畫面」大崩潰

心碎！喀布爾機場如煉獄 7月大男嬰躺塑膠籃裡哭泣找不到爸媽

相關新聞

年輕情侶退租後失聯 棄狗餓半個月「滿身屎尿毛髮長蛆」

破壞租屋處的租客已夠討厭，竟然還有人能突破下限？中國大陸一對90後情侶早前在江蘇南京租屋，租約期滿後失聯，仲介公司職員在多天後決定入屋查看，驚見一隻邊境牧羊犬被遺棄於屋內。動物志工其後接報到場，形容自己救狗多年從沒有狗如此淒慘境況，屋內除了四處是狗糞而傳出濃烈臭味外，狗狗更「身上全是屎尿」，毛髮已泡在排泄物多時，猶幸當時還有氣息。獸醫指狗狗起碼15天沒有飲食，剃走毛後全身都是皮膚病，毛髮更有活蛆蟲。網友直言應公開該對租客身份，痛斥他們一點良心都沒有，「人不如狗，真是狗男女」。

暴雨又來嚇怕了 河南鄭州地鐵站封閉、多地發紅色預警

22日午後，河南多地發布暴雨紅色預警。

日紀錄片主角被指戰犯 逾萬名大陸網友湧入豆瓣刷負評

大陸男星張哲瀚日前爆出「精日」（精神嚮往日本人）言行，激起許多大陸網民反感。這種情緒近日蔓延到大陸電影評分網站「豆瓣」，...

緊急轉移24萬人 河南鄭州今日進入降雨最強時段

據大陸氣象台預報，河南今日將進入本輪降雨的最強時段。河南省防汛抗旱指揮部昨天已啟動防汛Ⅱ級應急響應，截至今天中午，已有河...

又一家？ 成都漢普森英語叫停 退費無門

中國重拳整治校外培訓行業後，多間培訓機構捲入旋渦。在四川成都，有家長20日到官方平台「問政四川」上，投訴成都漢普森英語培訓機構的課程貨不對板，指其先將線下教學改為線上，之後線上課程卻停課，家長欲退費更被拒。

深圳幼兒園暗通地下娛樂「會所」 家長炸鍋

多位廣東深圳南山區寶能城幼兒園的孩子家長日前反映稱，該幼兒園通知家長今年9月開學。而家長們在8月18日參加幼兒園開放日時意外發現，幼兒園的兒童遊樂設施裡竟藏有一處地下通道。通道的另一頭，是正在裝修的KTV包間、泳池和桑拿房等娛樂設施，儼然是一處隱祕的地下娛樂「會所」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。