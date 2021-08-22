緊急轉移24萬人 河南鄭州今日進入降雨最強時段

據大陸氣象台預報，河南今日將進入本輪降雨的最強時段。河南省防汛抗旱指揮部昨天已啟動防汛Ⅱ級應急響應，截至今天中午，已有河南滎陽、長垣兩地啟動防汛Ⅰ級應急響應。今天上午，鄭州已經開始下雨。

綜合陸媒報導，根據當地氣象部門預報，河南省鄭州現在處於暴雨還有雷電黃色預警中。位於鄭州市鄭東新區的七里河現在保持低位運行，河水幾乎是可以看到底。這是當地水利部門提前對七里河的庫容進行了騰庫容作業，為的就是應對上遊可能下來的大量洪水，保持城區的行洪泄洪安全。

當地街道辦事處組成的巡邏隊伍正在24小時值守，一方面他們要勸離來到危險區域的部分市民，另一方面，一旦河堤出現險情，他們要馬上上報來進行一個緊急的搶險處置。

據氣象部門預報，今天鄭州最強降雨可能出現在午後到前半夜時段，局地還會出現暴雨、特大暴雨，甚至還會伴有短時雷暴天氣。對此，鄭州市在昨天已經啟動了Ⅱ級的防汛響應，截止到目前，鄭州已經緊急轉移避險群眾24萬人，當地降雨還在持續進行當中，各有關部門也在嚴陣以待。

河南此輪降雨與一個月前的極端降雨相比有哪些特點？大陸中央氣象台首席預報員張濤分析， 兩次過程從天氣形勢上來說是截然不同的。一個月前的極端降雨過程，總體上來說，它沒有大尺度冷暖空氣的交匯、高空的風比較弱，這一次是大尺度的冷暖空氣交匯的結果。之前的極端降雨基本上雨區不怎麼移動、走得比較慢；這次具體造成降水的天氣系統是一個個的低渦氣旋，它是移動性的，因此它在一個地方下雨的時間不會太長。

他並指，具體來說降水比較強的地方主要是在河南的中東部還有北部，在短時降水比較強的地方、包括山區都要謹防城鄉積澇、山洪、滑坡、泥石流等影響。