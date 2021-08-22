暴雨預警升級如臨大敵 河南兩地啟動防汛Ⅰ級響應

據河南省氣象局預報，8月21日夜間至23日白天，河南省自西向東將有一次區域性強降雨天氣過程，局地累計降水量最高或達400毫米。根據當前防汛抗洪形勢和《河南省防汛應急預案》有關規定，河南省防汛抗旱指揮部決定，自8月21日12時啟動防汛Ⅱ級應急響應。

另據環球網消息，目前河南省滎陽市已啟動防汛Ⅰ級應急響應，長垣市也啟動了城區防汛Ⅰ級應急響應，兩地下達要求：

防汛Ⅰ級響應期間，各級各部門要嚴格落實以下防範應對措施。

一、加強預測預警，強化會商研判。防汛Ⅰ級響應期間，高溫、高壓等涉及企業一律停產，所有戶外作業一律停工，沿街門店、地下商場等一律停業、所有公共交通工具一律停運，轄區景區、危險道路、地下涵洞一律封閉。

二、組織人員轉移避險。對居住在山洪地質災害區，病險水庫、淤地壩下游、低窪易澇、房屋受損等危險區域的群眾，提前組織避險轉移至安全區域，做到應轉盡轉、應轉必轉、應轉早轉。

三、加強對河道、水庫、黃河、水利工程等的巡查檢查，嚴防死守，確保安全。所有水庫一律降至汛限水位以下運行，病險水庫一律空庫運行；對易發生山洪的河道和影響洩洪的通道，及時清理，禁止在河道內從事一切活動。

四、加強地質災害隱患點的巡查，及時關注可能由強降水引發南部和西部山區的山洪及地質災害，防範強降水帶來的次生災害。

五、在道路、高架橋、涵洞、城鄉接合部等易積水點位，落實人員，專人值守，定人定點，定路段定崗位，嚴格落實管控措施。

六、地下商城、地下車庫、地下通道等地下設施，及時清空人員、轉移車輛，備齊備足防洪門和防汛沙袋，防止雨水倒灌。

七、嚴格遵循非必要不外出原則，停止大型集會等戶外活動，單位和個人暫停高空、戶外作業和活動。行人及騎行人員避免在橋底、涵洞等低窪易澇危險區域避雨；駕駛人員注意防汛警示標誌，遠離坡底、洞等積水處，遇緊急情況立即棄車避險。及時清理戶外廣告牌、臨時搭建物等，及時切斷低窪地帶有危險的室外電源。

八、公安、城管、巡防人員全員上崗，提高群眾見警率，堅持24小時在崗在位，及時應對處置各類突發事件。

九、交通、教育、衛生、鐵路、電力、通訊等部門和行業，做好應急準備，對薄弱環節提前預警，提前採取應急措施，確保行業安全。

十、密切關注天氣變化情況。