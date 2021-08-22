暴雨又要來 河南鄭州公車今明兩日全線停運

據大陸中央氣象台預報，21日至24日，大陸自西向東將有一次強降雨天氣過程。四川、重慶、陝西、山西、河南、湖北、安徽、山東、江蘇等9省分都在強降雨落區裡，整體以中到大雨為主，部分地區會出現大到暴雨。其中，四川盆地和河南降雨最強，預計局地雨量可達250至400毫米，屬特大暴雨級別。為應對暴雨天氣，鄭州公車22日23日全線停運。

據環球網報導，時隔一個月，河南再次遭遇強降雨，這次降雨過程與7·20特大暴雨在強度、成因上有何不同？

「這次降雨過程河南又是暴雨中心，但本次降雨過程是移動性的，累計雨量不會特別極端。」大陸中央氣象台首席預報員張濤表示，此次強降雨影響範圍廣、局地降雨強、系統移速快，雖累計雨量不會特別極端，但短時雨強較大，需要引起注意。

據大陸專家指，此次強降雨過程是十分典型的季風降雨。由於副熱帶高壓西伸，來自印度洋、南海、西太平洋的暖濕氣流順暢地沿副熱帶高壓西側邊緣北上，與來自北方的冷空氣成對峙之勢，造成大範圍降雨。

「相比之下，7·20特大暴雨過程中，遠在海上的颱風和副熱帶高壓間接影響，加上水汽和地形等產生化學反應，最終導致了那場罕見的破紀錄暴雨。」張濤說，此次降雨與河南前期受災區域有所重疊，水庫、湖泊、河流都需要嚴陣以待，特別建議當地提前做好防汛排澇和應急處置準備工作。

同時，本次降雨過程中還將伴有大風。隨著夏秋季節轉換，北方冷空氣漸漸活躍，與來自南方的暖濕氣流在碰撞過程中，搓出三個氣旋，分別位於東北，西北地區東部到河南、山東，以及四川盆地，這三個區域也是本輪降雨集中區域。專家提醒，特別是西北地區東部到河南、山東的氣旋向東移動過程中自帶強風，破壞力更強。

預報顯示，22日至24日，河南中東部、山東大部及黃海海域將先後有4至6級、陣風7至9級的旋轉風，局地陣風可達8至11級。

張濤表示，目前雖可預見三個降雨中心大致的位置和強度，但降雨中心下可能隱藏有尺度小得多的強對流天氣過程，而這才是真正決定單點降雨極端性的中小尺度系統。

「尺度越小存在的不確定性就越大、可預報性就越低。各地還需關注當地氣象部門滾動更新的短時臨近預報預警信息，提前做好應對。張濤說。