快訊

政府用武漢株做EUA標準 聯亞批過時：台灣怎麼這麼大膽？

走私害死154隻貓！檢方登船查密艙格局 船長6萬交保

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暴雨又要來 河南鄭州公車今明兩日全線停運

聯合報 / 記者羅印冲/即時報導
暴雨又要來，河南鄭州公車今明兩日全線停運。中新社
暴雨又要來，河南鄭州公車今明兩日全線停運。中新社

據大陸中央氣象台預報，21日至24日，大陸自西向東將有一次強降雨天氣過程。四川、重慶、陝西、山西、河南、湖北、安徽、山東、江蘇等9省分都在強降雨落區裡，整體以中到大雨為主，部分地區會出現大到暴雨。其中，四川盆地和河南降雨最強，預計局地雨量可達250至400毫米，屬特大暴雨級別。為應對暴雨天氣，鄭州公車22日23日全線停運。

據環球網報導，時隔一個月，河南再次遭遇強降雨，這次降雨過程與7·20特大暴雨在強度、成因上有何不同？

「這次降雨過程河南又是暴雨中心，但本次降雨過程是移動性的，累計雨量不會特別極端。」大陸中央氣象台首席預報員張濤表示，此次強降雨影響範圍廣、局地降雨強、系統移速快，雖累計雨量不會特別極端，但短時雨強較大，需要引起注意。

據大陸專家指，此次強降雨過程是十分典型的季風降雨。由於副熱帶高壓西伸，來自印度洋、南海、西太平洋的暖濕氣流順暢地沿副熱帶高壓西側邊緣北上，與來自北方的冷空氣成對峙之勢，造成大範圍降雨。

「相比之下，7·20特大暴雨過程中，遠在海上的颱風和副熱帶高壓間接影響，加上水汽和地形等產生化學反應，最終導致了那場罕見的破紀錄暴雨。」張濤說，此次降雨與河南前期受災區域有所重疊，水庫、湖泊、河流都需要嚴陣以待，特別建議當地提前做好防汛排澇和應急處置準備工作。

同時，本次降雨過程中還將伴有大風。隨著夏秋季節轉換，北方冷空氣漸漸活躍，與來自南方的暖濕氣流在碰撞過程中，搓出三個氣旋，分別位於東北，西北地區東部到河南、山東，以及四川盆地，這三個區域也是本輪降雨集中區域。專家提醒，特別是西北地區東部到河南、山東的氣旋向東移動過程中自帶強風，破壞力更強。

預報顯示，22日至24日，河南中東部、山東大部及黃海海域將先後有4至6級、陣風7至9級的旋轉風，局地陣風可達8至11級。

張濤表示，目前雖可預見三個降雨中心大致的位置和強度，但降雨中心下可能隱藏有尺度小得多的強對流天氣過程，而這才是真正決定單點降雨極端性的中小尺度系統。

「尺度越小存在的不確定性就越大、可預報性就越低。各地還需關注當地氣象部門滾動更新的短時臨近預報預警信息，提前做好應對。張濤說。

暴雨

延伸閱讀

暴雨又將來襲！河南高度戒備 啟動防汛二級應急響應

因應客戶新機量產高峰 鄭州富士康日進新員工數破萬

河南水患1個月後 李克強視察鄭州地鐵：要給交代

河南水災滿月 李克強露面視察 撥款「一分錢不能少」

相關新聞

年輕情侶退租後失聯 棄狗餓半個月「滿身屎尿毛髮長蛆」

破壞租屋處的租客已夠討厭，竟然還有人能突破下限？中國大陸一對90後情侶早前在江蘇南京租屋，租約期滿後失聯，仲介公司職員在多天後決定入屋查看，驚見一隻邊境牧羊犬被遺棄於屋內。動物志工其後接報到場，形容自己救狗多年從沒有狗如此淒慘境況，屋內除了四處是狗糞而傳出濃烈臭味外，狗狗更「身上全是屎尿」，毛髮已泡在排泄物多時，猶幸當時還有氣息。獸醫指狗狗起碼15天沒有飲食，剃走毛後全身都是皮膚病，毛髮更有活蛆蟲。網友直言應公開該對租客身份，痛斥他們一點良心都沒有，「人不如狗，真是狗男女」。

暴雨又來嚇怕了 河南鄭州地鐵站封閉、多地發紅色預警

22日午後，河南多地發布暴雨紅色預警。

日紀錄片主角被指戰犯 逾萬名大陸網友湧入豆瓣刷負評

大陸男星張哲瀚日前爆出「精日」（精神嚮往日本人）言行，激起許多大陸網民反感。這種情緒近日蔓延到大陸電影評分網站「豆瓣」，...

緊急轉移24萬人 河南鄭州今日進入降雨最強時段

據大陸氣象台預報，河南今日將進入本輪降雨的最強時段。河南省防汛抗旱指揮部昨天已啟動防汛Ⅱ級應急響應，截至今天中午，已有河...

又一家？ 成都漢普森英語叫停 退費無門

中國重拳整治校外培訓行業後，多間培訓機構捲入旋渦。在四川成都，有家長20日到官方平台「問政四川」上，投訴成都漢普森英語培訓機構的課程貨不對板，指其先將線下教學改為線上，之後線上課程卻停課，家長欲退費更被拒。

深圳幼兒園暗通地下娛樂「會所」 家長炸鍋

多位廣東深圳南山區寶能城幼兒園的孩子家長日前反映稱，該幼兒園通知家長今年9月開學。而家長們在8月18日參加幼兒園開放日時意外發現，幼兒園的兒童遊樂設施裡竟藏有一處地下通道。通道的另一頭，是正在裝修的KTV包間、泳池和桑拿房等娛樂設施，儼然是一處隱祕的地下娛樂「會所」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。