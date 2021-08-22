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「請收手這種傷害」網傳14歲女孩遺書 引起熱議：看完好難過

香港01 / 楊倩
網上廣傳14歲上海女孩3頁遺書。圖／微信
網上廣傳14歲上海女孩3頁遺書。圖／微信

「毀掉一個人很簡單，只需要毀了她的童年⋯⋯」近日一封據稱是一名14歲上海女孩的遺書在網上引起熱議論，許多網友看完表示：「非常痛心」，也引起不少共鳴，以及反思應如何為人父母。

「人生一趟，遇到你們我很榮幸，若有來生，我們不要再見面了」遺書中寫到，父母要求她保持好成績，若無法達成，就會辱罵及毆打，包括罰站門口；被巴掌打臉、手臂、大腿及背部，甚至用皮帶或者電線抽。

「失眠的原因是睡前被駡或被打⋯⋯剩下的時間用來回味一天的難過」、「中國人愛説小孩瘋掉是因爲學習壓力大， 可明明是家長把成績看得太重」、「請收手這種傷害」。作者表示不堪父母的羞辱及壓力，最終選擇了結生命，在此之前，她將積蓄放在桌上，還請父母幫忙還書給學校圖書館，並代為跟老師說聲謝謝。

這封寫滿三頁作文紙的遺書8月18日開始在微信群流傳。最早的轉發者指遺書來自其親戚的女兒，九月升國中二年級之前不堪壓力，跳樓身亡。小女孩每句話都懂事、體恤別人，有條不紊寫完遺書安排完後事後，還留下另一字條：「榻榻米我用腳踩過，用抹布擦乾凈」。

遺書在網絡引起熱議，儘管也有人質疑是網絡寫手虛構的故事，引發的共鳴和反省卻是真切的。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

最早的轉發者指遺書來自其親戚的女兒。圖／取自微信
最早的轉發者指遺書來自其親戚的女兒。圖／取自微信

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文章授權轉載自《香港01》

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