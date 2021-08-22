黑龍江公安副廳長失聯多日 警方證實「溺斃」

破壞租屋處的租客已夠討厭，竟然還有人能突破下限？中國大陸一對90後情侶早前在江蘇南京租屋，租約期滿後失聯，仲介公司職員在多天後決定入屋查看，驚見一隻邊境牧羊犬被遺棄於屋內。動物志工其後接報到場，形容自己救狗多年從沒有狗如此淒慘境況，屋內除了四處是狗糞而傳出濃烈臭味外，狗狗更「身上全是屎尿」，毛髮已泡在排泄物多時，猶幸當時還有氣息。獸醫指狗狗起碼15天沒有飲食，剃走毛後全身都是皮膚病，毛髮更有活蛆蟲。網友直言應公開該對租客身份，痛斥他們一點良心都沒有，「人不如狗，真是狗男女」。

2021-08-22 17:59