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黑龍江公安副廳長失聯多日 警方證實「溺斃」
黑龍江省哈爾濱市公安局呼蘭分局昨晚發布通報，指失聯多日的黑龍江省公安廳常務副廳長高德義溺斃。
哈爾濱呼蘭公安局周六晚通報，星期三中午左右，56歲高德義失聯，公安開展查找工作後，於21日6時許，在松花江呼蘭區楊林鄉段水域發現一具男性屍體。經現場勘查和檢驗鑒定，死者身著游泳短褲，身體表面無傷痕，確認為高德義，屬於溺水身亡。
據公開資料，高德義1965年5月生，黑龍江綏化人，1986年8月參加工作，1989年6月加入中國共產黨，中國刑警學院刑事偵查專業，法學學士。他長期在黑龍江省公安廳工作，2016年出任大興安嶺地區行署副專員、公安局局長，2018年任齊齊哈爾市副市長、市公安局局長。去年8月顯示，任黑龍江省公安廳黨委副書記、常務副廳長。
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