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暴雨又將來襲！河南高度戒備 啟動防汛二級應急響應

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為河南省鄭州市鄭東新區一處社區7月21日空拍景象。新華社
圖為河南省鄭州市鄭東新區一處社區7月21日空拍景象。新華社

河南正在從一個月前極端暴雨所造成的嚴重水患中逐步復原，如今又面臨另一波強降雨威脅。據河南省氣象局預報，8月21日夜間至23日白天，河南省自西向東將有一次區域性強降雨天氣過程，局部地區累計降水量最高恐將達到400毫米。

據人民網報導，河南省防汛抗旱指揮部已決定自21日12時起，啟動防汛Ⅱ級應急響應。

報導稱，根據最新氣象資料監測分析，8月23日前，河南豫北及中部偏北地區降水明顯偏多，將有兩次強降水天氣過程。過程累計降水量：淮河以北大部分地區降雨量將達60至120毫米，北中部部分地區達到150至180毫米，局部地區更可能達到250至400毫米。

大陸中央氣象台最新預報也指出，21日起，大陸四川盆地、西北地區東部、黃淮、江淮、江漢等地自西向東將迎來一次強降雨過程，其中22日河南大部分地區「雨勢兇猛」，河南北部局部地區會有特大暴雨，務必做好防汛應急準備工作。

氣象專家並提醒，河南這波強降雨落區與「7·20」河南遭受洪澇災害地區有所重疊，河南中北部部分地區出現山洪、地質災害、中小河流洪水的氣象風險高。

新華社則報導，大陸國務院河南鄭州「7·20」特大暴雨災害調查組，20日已全面進駐鄭州開展調查工作。

大陸中央氣象台預報，河南大部分地區22日將有暴雨來襲。（取自大陸中央氣象台官網）
大陸中央氣象台預報，河南大部分地區22日將有暴雨來襲。（取自大陸中央氣象台官網）

暴雨 鄭州

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